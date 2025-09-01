Самолет с Урсулой фон дер Ляен вынужденно приземлился в Болгарии — причем здесь Россия
Категория
Мир
Дата публикации

Самолет с Урсулой фон дер Ляен вынужденно приземлился в Болгарии — причем здесь Россия

Ляен
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за сбоев в работе GPS.

Главные тезисы

  • Вынужденное приземление самолета с президентом Еврокомиссии в Пловдиве связано с вмешательством России и сбоями в GPS.
  • Увеличение случаев глушения GPS представляет угрозу для авиационной безопасности с начала 2022 года.
  • Согласно информированным чиновникам, инцидент с самолетом рассматривается как операция российского вмешательства.

Россия препятствовала приземлению самолета Урсулы фон дер Ляен

Самолет, на борту которого находилась президент ЕК, остался без электронных навигационных средств во время подлета в аэропорт города.

По словам трех информированных чиновников, инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.

GPS по всей зоне аэропорта перестал работать, — сказал один из чиновников.

После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты, добавили они.

Это было безоговорочное вмешательство, — добавил один из источников.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в заявлении Financial Times.

С февраля 2022 г. наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов.

Как отметили в ведомстве, такие помехи нарушают точность приема сигнала GPS, что приводит к разным операционным проблемам для самолетов и наземных систем.

Фон дер Ляен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов.

После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия глушит GPS над Балтикой. Латвия, Литва и Эстония бьют тревогу
Самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Finnair отменяет авиарейсы в эстонский Тарту. Что произошло
Самолет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия глушила GPS на сотнях военных рейсов Британии — The Telegraph
Россия глушила GPS на сотнях военных рейсов Британии — The Telegraph

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?