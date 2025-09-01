Самолет с Урсулой фон дер Ляен вынужденно приземлился в Болгарии — причем здесь Россия

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за сбоев в работе GPS.
Главные тезисы
- Вынужденное приземление самолета с президентом Еврокомиссии в Пловдиве связано с вмешательством России и сбоями в GPS.
- Увеличение случаев глушения GPS представляет угрозу для авиационной безопасности с начала 2022 года.
- Согласно информированным чиновникам, инцидент с самолетом рассматривается как операция российского вмешательства.
Россия препятствовала приземлению самолета Урсулы фон дер Ляен
Самолет, на борту которого находилась президент ЕК, остался без электронных навигационных средств во время подлета в аэропорт города.
По словам трех информированных чиновников, инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.
GPS по всей зоне аэропорта перестал работать, — сказал один из чиновников.
После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты, добавили они.
Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в заявлении Financial Times.
С февраля 2022 г. наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов.
Как отметили в ведомстве, такие помехи нарушают точность приема сигнала GPS, что приводит к разным операционным проблемам для самолетов и наземных систем.
Фон дер Ляен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов.
После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.
