Самолет с Урсулой фон дер Ляен вынужденно приземлился в Болгарии — причем здесь Россия

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за сбоев в работе GPS.

Россия препятствовала приземлению самолета Урсулы фон дер Ляен

Самолет, на борту которого находилась президент ЕК, остался без электронных навигационных средств во время подлета в аэропорт города.

По словам трех информированных чиновников, инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.

GPS по всей зоне аэропорта перестал работать, — сказал один из чиновников.

После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты, добавили они.

Это было безоговорочное вмешательство, — добавил один из источников. Поделиться

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в заявлении Financial Times.

С февраля 2022 г. наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов.

Как отметили в ведомстве, такие помехи нарушают точность приема сигнала GPS, что приводит к разным операционным проблемам для самолетов и наземных систем.

Фон дер Ляен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов.

После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.