Намагався вбити Трампа. Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика

Сполучені Штати ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити американського президента Дональда Трампа.
Головні тези:
- Сполучені Штати успішно ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити президента Трампа.
- Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив проведення операції щодо ліквідації іранського бойовика.
Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика, що хотів вбити Трампа
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції 4 березня.
Водночас він додав, що це не було основною метою операції проти Ірану.
Хоча це аж ніяк не було основною метою операції — насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший — я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей (США — ред.).
