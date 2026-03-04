Намагався вбити Трампа. Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика

Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика, що хотів вбити Трампа

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції 4 березня.

Лідер підрозділу, який намагався вбити президента Трампа, був вистежений і вбитий. Іран намагався вбити президента Трампа, але останнє слово залишилося за президентом Трампом. Піт Гегсет Глава Пентагону

Водночас він додав, що це не було основною метою операції проти Ірану.