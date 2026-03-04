Намагався вбити Трампа. Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика
Намагався вбити Трампа. Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика

Гегсет
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити американського президента Дональда Трампа.

Гегсет заявив про ліквідацію іранського бойовика, що хотів вбити Трампа

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час пресконференції 4 березня.

Лідер підрозділу, який намагався вбити президента Трампа, був вистежений і вбитий. Іран намагався вбити президента Трампа, але останнє слово залишилося за президентом Трампом.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Пентагону

Водночас він додав, що це не було основною метою операції проти Ірану.

Хоча це аж ніяк не було основною метою операції — насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший — я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей (США — ред.).

