Субмарина США торпедою знищила військовий корабель Ірану — Гегсет
Категорія
Події
Дата публікації

Субмарина США торпедою знищила військовий корабель Ірану — Гегсет

субмарина
Джерело:  Sky News

Американська армія знищила корабель Ірану в міжнародних водах. Для цього застосували торпеду.

Головні тези:

  • США потопили військовий корабель Ірану торпедою в міжнародних водах згідно з повідомленням Піта Гегсета.
  • Це перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни, що підкреслює важливість події для армії США.

Підводний човен США потопив іранський військовий корабель у міжнародних водах

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що американський підводний човен за допомогою торпеди потопив військовий корабель Ірану, який "почувався в безпеці в міжнародних водах".

Це перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні, ми воюємо, щоб перемогти.

Піт Гегсет

Піт Гегсет

Глава Пентагону

4 березня МЗС Шрі-Ланки повідомило, що біля берегів країни в районі міста Галле розгорнулася масштабна рятувальна операція після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.

У відомстві повідомили, що на борту корабля перебувало близько 180 осіб. Водночас у МОЗ Шрі-Ланки підтвердили порятунок 32 членів екіпажу.

Агентство Reuters, посилаючись на анонімні джерела в оборонних відомствах Шрі-Ланки, повідомило, що корабель зазнав атаки підводного човна, унаслідок чого 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення.

Водночас офіційні представники ВМС Шрі-Ланки спростували ці дані, заявивши, що в районі лиха не було зафіксовано інших кораблів або літаків.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?