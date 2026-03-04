Субмарина США торпедою знищила військовий корабель Ірану — Гегсет

Американська армія знищила корабель Ірану в міжнародних водах. Для цього застосували торпеду.
Головні тези:
- США потопили військовий корабель Ірану торпедою в міжнародних водах згідно з повідомленням Піта Гегсета.
- Це перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни, що підкреслює важливість події для армії США.
Підводний човен США потопив іранський військовий корабель у міжнародних водах
Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що американський підводний човен за допомогою торпеди потопив військовий корабель Ірану, який "почувався в безпеці в міжнародних водах".
4 березня МЗС Шрі-Ланки повідомило, що біля берегів країни в районі міста Галле розгорнулася масштабна рятувальна операція після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.
Агентство Reuters, посилаючись на анонімні джерела в оборонних відомствах Шрі-Ланки, повідомило, що корабель зазнав атаки підводного човна, унаслідок чого 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення.
Водночас офіційні представники ВМС Шрі-Ланки спростували ці дані, заявивши, що в районі лиха не було зафіксовано інших кораблів або літаків.