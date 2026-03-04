Субмарина США торпедой уничтожила военный корабль Ирана — Гегсет

Американская армия уничтожила корабль Ирана в международных водах. Для этого применили торпеду.

Подводная лодка США потопила иранский военный корабль в международных водах

Глава Пентагона Пит Гегсет подтвердил, что американская подлодка с помощью торпеды потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".

Это первое потопление вражеского корабля торпедой со Второй мировой войны. Как и в той войне, мы сражаемся, чтобы победить. Пит Гегсет Глава Пентагона

4 марта МИД Шри-Ланки сообщил, что у берегов страны в районе города Галле развернулась масштабная спасательная операция после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.

В ведомстве сообщили, что на борту корабля находились около 180 человек. В то же время в Минздраве Шри-Ланки подтвердили спасение 32 членов экипажа. Поделиться

Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в оборонных ведомствах Шри-Ланки, сообщило, что корабль подвергся атаке подводной лодки, в результате чего 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения.