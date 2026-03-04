Субмарина США торпедой уничтожила военный корабль Ирана — Гегсет

Американская армия уничтожила корабль Ирана в международных водах. Для этого применили торпеду.
Главные тезисы
- Подводная лодка США уничтожила военный корабль Ирана торпедой в международных водах, подтвердил глава Пентагона.
- Это первое потопление вражеского корабля торпедой с момента Второй мировой войны.
Подводная лодка США потопила иранский военный корабль в международных водах
Глава Пентагона Пит Гегсет подтвердил, что американская подлодка с помощью торпеды потопила военный корабль Ирана, который "чувствовал себя в безопасности в международных водах".
4 марта МИД Шри-Ланки сообщил, что у берегов страны в районе города Галле развернулась масштабная спасательная операция после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.
Агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники в оборонных ведомствах Шри-Ланки, сообщило, что корабль подвергся атаке подводной лодки, в результате чего 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения.
В то же время официальные представители ВМС Шри-Ланки опровергли эти данные, заявив, что в районе бедствия не было зафиксировано других кораблей или самолетов.