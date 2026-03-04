Санчес обвинил Трампа во втягивании Испании в войну

Лидер Испании Педро Санчес не скрывает, что возмущен операцией США против Ирана, поскольку считает ее нарушением международного права. Более того, он предположил, что Дональд Трамп пытается втянуть его страну в войну на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Испания отказала США в доступе к авиабазам на фоне начала новой войны.
- Трамп пригрозил, что настроен "прекратить всю торговлю с Испанией".
Санчес дал отпор Трампу
Премьер-министр Испании еще раз публично призвал США, Израиль и Иран остановить войну на Ближнем Востоке, пока не стало слишком поздно.
По его убеждению, дипломатия все еще может спасти сложившуюся ситуацию.
Санчес обратил внимание на то, что его страна осуждает иранский режим, несмотря на это, фактически все стороны конфликта нарушили международное право.
Он также предупредил, что война на Ближнем Востоке может стать катастрофой для всего мира, а не только для ее участников.
На этом фоне он напомнил о войне союзников против Ирака, которой руководили именно Штаты.
По его словам, прошедшая операция дала роковые последствия, а не желаемые результаты.
