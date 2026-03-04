Санчес обвинил Трампа во втягивании Испании в войну
Категория
Политика
Дата публикации

Санчес обвинил Трампа во втягивании Испании в войну

Санчес дал отпор Трампу
Read in English
Читати українською
Источник:  El Pais

Лидер Испании Педро Санчес не скрывает, что возмущен операцией США против Ирана, поскольку считает ее нарушением международного права. Более того, он предположил, что Дональд Трамп пытается втянуть его страну в войну на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Испания отказала США в доступе к авиабазам на фоне начала новой войны.
  • Трамп пригрозил, что настроен "прекратить всю торговлю с Испанией".

Санчес дал отпор Трампу

Премьер-министр Испании еще раз публично призвал США, Израиль и Иран остановить войну на Ближнем Востоке, пока не стало слишком поздно.

По его убеждению, дипломатия все еще может спасти сложившуюся ситуацию.

Санчес обратил внимание на то, что его страна осуждает иранский режим, несмотря на это, фактически все стороны конфликта нарушили международное право.

Он также предупредил, что война на Ближнем Востоке может стать катастрофой для всего мира, а не только для ее участников.

На один незаконный акт нельзя ответить другим; так начинаются величайшие катастрофы в истории человечества… Короче говоря, позицию испанского правительства можно подытожить словами: "Нет войне".

Педро Санчес

Педро Санчес

Премьер-министр Испании

На этом фоне он напомнил о войне союзников против Ирака, которой руководили именно Штаты.

По его словам, прошедшая операция дала роковые последствия, а не желаемые результаты.

Двадцать три года назад другая администрация США уже втянула нас в войну на Ближнем Востоке, — подчеркнул Санчес и дал понять, что это больше не должно повториться.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ПВО сбила свой вертолет во время "бавовны" на Ростовщине — видео
В России "минусанули" собственный вертолет
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Должна сохранить свою территорию". Мерц выдвинул Трампу четкое требование по Украине
The White House
Мерц пытается склонить Трампа на сторону Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Один звонок Трампа и Нетаньяху разжег войну на Ближнем Востоке — инсайдеры
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?