Санчес звинуватив Трампа у втягуванні Іспанії у війну
Санчес звинуватив Трампа у втягуванні Іспанії у війну

Санчес дав відсіч Трампу
Джерело:  El Pais

Лідер Іспанії Педро Санчес не приховує, що обурений операцією США проти Ірану, адже вважає її порушенням міжнародного права. Ба більше, він припустив, що Дональд Трамп намагаєтья втягнути його країну у війну на Близькому Сході.

Головні тези:

  •  Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на тлі початку нової війни.
  • Трамп пригрозив, що налаштований "припинити всю торгівлю з Іспанією".

Санчес дав відсіч Трампу

Прем’єр-міністр Іспанії вкотре публічно закликав США, Ізраїль та Іран зупинити війну на Близькому Сході, поки не стало надто пізно.

На його переконання, дипломатія все ще може врятувати ситуацію, що склалася.

Санчес звернув увагу на те, що його країна засуджує іранський режим, попри це, фактично всі сторони конфлікту порушили міжнародне право.

Він також попередив: війна на Близькому Сході може стати катастрофою для всього світу, а не лише для її учасників.

На один незаконний акт не можна відповісти іншим; так починаються найбільші катастрофи в історії людства… Коротко кажучи, позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні".

Педро Санчес

Педро Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії

На цьому тлі він нагадав про війну союзників проти Іраку, якою керували саме Штати.

За його словами, минула операція мала фатальні наслідки, а не бажані результати.

Двадцять три роки тому інша адміністрація США уже втягнула нас у війну на Близькому Сході, — наголосив Санчес і дав зрозуміти, що це більше не повинно повторитися.

