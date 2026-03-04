"Має зберегти свою територію". Мерц висунув Трампу чітку вимогу щодо України
Дата публікації

"Має зберегти свою територію". Мерц висунув Трампу чітку вимогу щодо України

The White House
Мерц
Read in English

Німецьки лідер Фрідріх Мерц на тлі свого візиту до Білого дому заявив президенту США Дональду Трампу, що російська загарбницька війна повинна завершитися таким чином, щоб Україні не доводилося йти на болючі територіальні поступки.

Головні тези:

  • Трамп запевняє, що він досі налаштований зробити все можливе, щоб зупинити війну.
  • Він згадав про "найвищий рівень ненависті" між Зеленським та Путіним.

Мерц намагається схилити Трампа на бік України

На переконання німецького лідера, потенційні територіальні поступки з боку України заради завершення війни є неприйнятними.

Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна має зберегти свою територію та свої інтереси безпеки, і ми про це поговоримо.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

На цьому тлі ЗМІ поцікавилися в очільника Білого дому, де у списку його пріоритетів наразі знаходиться завершення війни Росії проти України, враховуючи американську операцію проти Ірану.

Дональд Трамп почав стверджувати, що це питання досі має найвищу пріоритетність для нього.

Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одна з найлегших. Я завершив вісім воєн, і, можливо, на одну більше, — вкотре повторив президент США.

