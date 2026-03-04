"Має зберегти свою територію". Мерц висунув Трампу чітку вимогу щодо України

Німецьки лідер Фрідріх Мерц на тлі свого візиту до Білого дому заявив президенту США Дональду Трампу, що російська загарбницька війна повинна завершитися таким чином, щоб Україні не доводилося йти на болючі територіальні поступки.
Головні тези:
- Трамп запевняє, що він досі налаштований зробити все можливе, щоб зупинити війну.
- Він згадав про "найвищий рівень ненависті" між Зеленським та Путіним.
Мерц намагається схилити Трампа на бік України
На переконання німецького лідера, потенційні територіальні поступки з боку України заради завершення війни є неприйнятними.
На цьому тлі ЗМІ поцікавилися в очільника Білого дому, де у списку його пріоритетів наразі знаходиться завершення війни Росії проти України, враховуючи американську операцію проти Ірану.
Дональд Трамп почав стверджувати, що це питання досі має найвищу пріоритетність для нього.
