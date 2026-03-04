"Должна сохранить свою территорию". Мерц выдвинул Трампу четкое требование по Украине

Немецкий лидер Фридрих Мерц на фоне своего визита в Белый дом заявил президенту США Дональду Трампу, что российская захватническая война должна завершиться таким образом, чтобы Украине не приходилось идти на болезненные территориальные уступки.

Мерц пытается склонить Трампа на сторону Украины

По убеждению немецкого лидера, потенциальные территориальные уступки со стороны Украины ради завершения войны неприемлемы.

Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но Украина должна сохранить свою территорию и интересы безопасности, и мы об этом поговорим. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

На этом фоне СМИ поинтересовались у главы Белого дома, где в списке его приоритетов находится завершение войны России против Украины, учитывая американскую операцию против Ирана.

Дональд Трамп начал утверждать, что этот вопрос до сих пор не потерял высшую приоритетность для него.