"Должна сохранить свою территорию". Мерц выдвинул Трампу четкое требование по Украине

Немецкий лидер Фридрих Мерц на фоне своего визита в Белый дом заявил президенту США Дональду Трампу, что российская захватническая война должна завершиться таким образом, чтобы Украине не приходилось идти на болезненные территориальные уступки.
Главные тезисы
- Трамп уверяет, что он до сих пор настроен сделать все возможное, чтобы остановить войну.
- Он упомянул о "высоком уровне ненависти" между Зеленским и Путиным.
Мерц пытается склонить Трампа на сторону Украины
По убеждению немецкого лидера, потенциальные территориальные уступки со стороны Украины ради завершения войны неприемлемы.
На этом фоне СМИ поинтересовались у главы Белого дома, где в списке его приоритетов находится завершение войны России против Украины, учитывая американскую операцию против Ирана.
Дональд Трамп начал утверждать, что этот вопрос до сих пор не потерял высшую приоритетность для него.
