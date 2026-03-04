"Должна сохранить свою территорию". Мерц выдвинул Трампу четкое требование по Украине
"Должна сохранить свою территорию". Мерц выдвинул Трампу четкое требование по Украине

The White House
Мерц пытается склонить Трампа на сторону Украины
Немецкий лидер Фридрих Мерц на фоне своего визита в Белый дом заявил президенту США Дональду Трампу, что российская захватническая война должна завершиться таким образом, чтобы Украине не приходилось идти на болезненные территориальные уступки.

  • Трамп уверяет, что он до сих пор настроен сделать все возможное, чтобы остановить войну.
  • Он упомянул о "высоком уровне ненависти" между Зеленским и Путиным.

По убеждению немецкого лидера, потенциальные территориальные уступки со стороны Украины ради завершения войны неприемлемы.

Мы все хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но Украина должна сохранить свою территорию и интересы безопасности, и мы об этом поговорим.

На этом фоне СМИ поинтересовались у главы Белого дома, где в списке его приоритетов находится завершение войны России против Украины, учитывая американскую операцию против Ирана.

Дональд Трамп начал утверждать, что этот вопрос до сих пор не потерял высшую приоритетность для него.

Что касается России и Украины, где это в моем списке приоритетов? Очень высоко. Я думал, что это будет одна из самых легких (проблем — ред.). Я завершил восемь войн, и, возможно, на одну больше, — в очередной раз повторил президент США.

