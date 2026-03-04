Російська ППО збила свій вертоліт під час "бавовни" на Ростовщині — відео

Протягом ночі 3-4 березня у різних регіонах країни-агресорки гриміли потужні вибухи — це відбувалося під час атаки українських ударних дронів. Намагаючись відбити новий повітряний напад, ППО РФ збила свій власний вертоліт.
Головні тези:
- Точна кількість загиблих наразі не розкривається.
- Влада РФ намагається приховати свою нову фатальну помилку.
У Росії “мінусанули” власний вертоліт
Як стверджують пропагандистські телеграм-канали та місцеві мешканці Ростовщини, російський вертоліт був знищений під час роботи ППО по українських БПЛА в Ростовській області.
Згідно з останніми даними, це сталося у районі військового аеродрому Міллєрова.
Російський воєнний блогер Борис Рожин (Colonelcassad) запевняє, що вертоліт збитий над Волгоградом.
Російські загарбники у приватних бесідах не приховують, що на 5-й рік війни вони досі не змогли позбутися френдлі-фая.
Нагадаємо, дружній вогонь (також вогонь по своїх, фратрицид, англ. friendly fire, fratricide) — термін у військовій справі, що позначає вогневий контакт проти своїх військ або військ союзника, який призвів до військових утрат.
