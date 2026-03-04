Російська ППО збила свій вертоліт під час "бавовни" на Ростовщині — відео
Російська ППО збила свій вертоліт під час "бавовни" на Ростовщині — відео

Джерело:  online.ua

Протягом ночі 3-4 березня у різних регіонах країни-агресорки гриміли потужні вибухи — це відбувалося під час атаки українських ударних дронів. Намагаючись відбити новий повітряний напад, ППО РФ збила свій власний вертоліт.

Головні тези:

  • Точна кількість загиблих наразі не розкривається.
  • Влада РФ намагається приховати свою нову фатальну помилку.

Як стверджують пропагандистські телеграм-канали та місцеві мешканці Ростовщини, російський вертоліт був знищений під час роботи ППО по українських БПЛА в Ростовській області.

Згідно з останніми даними, це сталося у районі військового аеродрому Міллєрова.

Російський воєнний блогер Борис Рожин (Colonelcassad) запевняє, що вертоліт збитий над Волгоградом.

Внаслідок атаки БПЛА, на жаль, був знищений наш ВКС. Вічна пам’ять бійцям. Точна інформація про те, скільки загинуло, чи є ті, хто вижив — буде до обіду, — йдеться в одному з повідомлень.

Російські загарбники у приватних бесідах не приховують, що на 5-й рік війни вони досі не змогли позбутися френдлі-фая.

Нагадаємо, дружній вогонь (також вогонь по своїх, фратрицид, англ. friendly fire, fratricide) — термін у військовій справі, що позначає вогневий контакт проти своїх військ або військ союзника, який призвів до військових утрат.

