Російська ППО збила свій вертоліт під час "бавовни" на Ростовщині — відео

Протягом ночі 3-4 березня у різних регіонах країни-агресорки гриміли потужні вибухи — це відбувалося під час атаки українських ударних дронів. Намагаючись відбити новий повітряний напад, ППО РФ збила свій власний вертоліт.

У Росії “мінусанули” власний вертоліт

Як стверджують пропагандистські телеграм-канали та місцеві мешканці Ростовщини, російський вертоліт був знищений під час роботи ППО по українських БПЛА в Ростовській області.

Згідно з останніми даними, це сталося у районі військового аеродрому Міллєрова.

Російський воєнний блогер Борис Рожин (Colonelcassad) запевняє, що вертоліт збитий над Волгоградом.

Внаслідок атаки БПЛА, на жаль, був знищений наш ВКС. Вічна пам'ять бійцям. Точна інформація про те, скільки загинуло, чи є ті, хто вижив — буде до обіду, — йдеться в одному з повідомлень.

Російські загарбники у приватних бесідах не приховують, що на 5-й рік війни вони досі не змогли позбутися френдлі-фая.