Российская ПВО сбила свой вертолет во время "бавовны" на Ростовщине — видео

В течение ночи 3-4 марта в разных регионах страны-агрессорки гремели мощные взрывы — это происходило во время атаки украинских ударных дронов. Пытаясь отразить новое воздушное нападение, ПВО РФ сбила свой собственный вертолет.
Главные тезисы
- Точное количество погибших пока не раскрывается.
- Власти РФ пытаются скрыть свою новую ошибку.
В России "минусанули" собственный вертолет
Как утверждают пропагандистские телеграммы-каналы и местные жители Ростовщины, российский вертолет был уничтожен во время работы ПВО по украинским БПЛА в Ростовской области.
Согласно последним данным, это произошло в районе военного аэродрома Миллерово.
Российский военный блоггер Борис Рожин (Colonelcassad) уверяет, что вертолет сбит над Волгоградом.
Российские захватчики в частных беседах не скрывают, что на 5-й год войны они до сих пор не смогли избавиться от френдли-фая.
Напомним, дружеский огонь (также огонь по своим, фратрицид, англ. friendly fire, fratricide) — термин в военном деле, обозначающий огневой контакт против своих войск или войск союзника, который привел к военным потерям.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-