Российская ПВО сбила свой вертолет во время "бавовны" на Ростовщине — видео
Российская ПВО сбила свой вертолет во время "бавовны" на Ростовщине — видео

В России "минусанули" собственный вертолет
Источник:  online.ua

В течение ночи 3-4 марта в разных регионах страны-агрессорки гремели мощные взрывы — это происходило во время атаки украинских ударных дронов. Пытаясь отразить новое воздушное нападение, ПВО РФ сбила свой собственный вертолет.

Главные тезисы

  • Точное количество погибших пока не раскрывается.
  • Власти РФ пытаются скрыть свою новую ошибку.

В России "минусанули" собственный вертолет

Как утверждают пропагандистские телеграммы-каналы и местные жители Ростовщины, российский вертолет был уничтожен во время работы ПВО по украинским БПЛА в Ростовской области.

Согласно последним данным, это произошло в районе военного аэродрома Миллерово.

Российский военный блоггер Борис Рожин (Colonelcassad) уверяет, что вертолет сбит над Волгоградом.

В результате атаки БПЛА, к сожалению, был уничтожен наш ВКС. Вечная память бойцам. Точная информация о том, сколько погибло, есть ли выжившие — будет до обеда, — сказано в одном из сообщений.

Российские захватчики в частных беседах не скрывают, что на 5-й год войны они до сих пор не смогли избавиться от френдли-фая.

Напомним, дружеский огонь (также огонь по своим, фратрицид, англ. friendly fire, fratricide) — термин в военном деле, обозначающий огневой контакт против своих войск или войск союзника, который привел к военным потерям.

