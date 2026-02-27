Швеция рассматривает возможность разместить ядерное оружие в стране во время войны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории страны в военное время.

Швеция уже не против размещения ядерного оружия

Йонсон, представитель Умеренной партии премьер-министра Ульфа Кристерссона, заявил об открытости Швеции к потенциальному размещению ядерного оружия в случае войны.

Если начнется война, мы будем открыты всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно. Поделиться

Швеция, член НАТО, имеет договоренность о том, что в мирное время ядерное оружие не размещается на ее территории. В то же время нет аналогичной договоренности относительно того, что происходит в военное время.

Либеральная партия, член правительственной коалиции, также не желает исключать возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции в случае войны.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину Франции, наметив, что именно Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика".