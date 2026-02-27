Швеция рассматривает возможность разместить ядерное оружие в стране во время войны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории страны в военное время.
Главные тезисы
- Министр обороны Швеции не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории страны во время войны.
- Швеция выражает открытость размещению ядерного оружия в интересах обеспечения выживания и безопасности страны.
Швеция уже не против размещения ядерного оружия
Йонсон, представитель Умеренной партии премьер-министра Ульфа Кристерссона, заявил об открытости Швеции к потенциальному размещению ядерного оружия в случае войны.
Швеция, член НАТО, имеет договоренность о том, что в мирное время ядерное оружие не размещается на ее территории. В то же время нет аналогичной договоренности относительно того, что происходит в военное время.
Либеральная партия, член правительственной коалиции, также не желает исключать возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции в случае войны.
Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину Франции, наметив, что именно Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика".
