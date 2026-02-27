Швеция рассматривает возможность разместить ядерное оружие в стране во время войны
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция рассматривает возможность разместить ядерное оружие в стране во время войны

Швеция
Читати українською
Источник:  svt.se

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории страны в военное время.

Главные тезисы

  • Министр обороны Швеции не исключает возможности размещения ядерного оружия на территории страны во время войны.
  • Швеция выражает открытость размещению ядерного оружия в интересах обеспечения выживания и безопасности страны.

Швеция уже не против размещения ядерного оружия

Йонсон, представитель Умеренной партии премьер-министра Ульфа Кристерссона, заявил об открытости Швеции к потенциальному размещению ядерного оружия в случае войны.

Если начнется война, мы будем открыты всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно.

Швеция, член НАТО, имеет договоренность о том, что в мирное время ядерное оружие не размещается на ее территории. В то же время нет аналогичной договоренности относительно того, что происходит в военное время.

Либеральная партия, член правительственной коалиции, также не желает исключать возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции в случае войны.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину Франции, наметив, что именно Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского "ядерного зонтика".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция публично выразила свое несогласие с действиями США
Кристерссон не побоялся раскритиковать США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция готова продать Украине истребители Gripen
Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция предоставит Украине 100 млн долл в рамках PURL
Правительство Швеции
Украина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?