Швеция предоставит Украине 100 млн долл в рамках PURL

Швеция внесет 100 млн долл. в инициативу «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL). Вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией Швеция профинансирует общий пакет поддержки Украины на общую сумму 500 млн долл. США.
Украина получит на военные нужды 100 млн долл от Швеции
Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.
Вместе с союзниками и партнерами Швеция посылает четкий сигнал, демонстрирующий общую приверженность миру и безопасности в Европе,
Отмечается, что это уже третий вклад Швеции в инициативу PURL. С учетом этих 100 млн долл., Швеция предоставила Украине в рамках PURL финансовую поддержку на сумму 435 млн долл. США.
