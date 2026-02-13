Швеция предоставит Украине 100 млн долл в рамках PURL

Швеция имеет твердую позицию по солидарной поддержке Украины. Благодаря нашему вкладу в PURL, который предоставит Украине доступ к приоритетным оборонным поставкам из США, мы еще раз демонстрируем свою готовность принять конкретные меры по укреплению обороноспособности Украины. Противовоздушная оборона и боеприпасы имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла защититься от постоянных атак РФ, — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.