Швеция предоставит Украине 100 млн долл в рамках PURL
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция предоставит Украине 100 млн долл в рамках PURL

Правительство Швеции
Украина
Читати українською

Швеция внесет 100 млн долл. в инициативу «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL). Вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией Швеция профинансирует общий пакет поддержки Украины на общую сумму 500 млн долл. США.

Главные тезисы

  • Швеция внесет 100 млн долл в инициативу PURL по поддержке Украины в области обороны, общий пакет поддержки составит 500 млн долл.
  • Финансовая помощь позволит Украине получить доступ к приоритетным оборонным поставкам из США, что укрепит ее обороноспособность.

Украина получит на военные нужды 100 млн долл от Швеции

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

Швеция имеет твердую позицию по солидарной поддержке Украины. Благодаря нашему вкладу в PURL, который предоставит Украине доступ к приоритетным оборонным поставкам из США, мы еще раз демонстрируем свою готовность принять конкретные меры по укреплению обороноспособности Украины. Противовоздушная оборона и боеприпасы имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла защититься от постоянных атак РФ, — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Вместе с союзниками и партнерами Швеция посылает четкий сигнал, демонстрирующий общую приверженность миру и безопасности в Европе,

Отмечается, что это уже третий вклад Швеции в инициативу PURL. С учетом этих 100 млн долл., Швеция предоставила Украине в рамках PURL финансовую поддержку на сумму 435 млн долл. США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция увеличит помощь Украине до более чем 1 млрд долл в 2026 году
Швеция
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция публично выразила свое несогласие с действиями США
Кристерссон не побоялся раскритиковать США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция готова продать Украине истребители Gripen
Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?