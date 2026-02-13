Швеція надасть Україні 100 млн дол у межах PURL

Швеція внесе 100 млн дол до ініціативи «Список пріоритетних потреб України» (PURL). Разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією Швеція профінансує спільний пакет підтримки України на загальну суму 500 млн дол США.
Головні тези:
- Швеція внесе 100 млн дол до ініціативи PURL для надання підтримки Україні в області оборони.
- Ця допомога дозволить Україні отримати доступ до пріоритетних оборонних постачань зі США.
- Швеція підсилює спільну відданість миру та безпеці в Європі, демонструючи готовність вжити конкретних заходів для зміцнення обороноздатності.
Україна отримає на військові потреби 100 млн дол від Швеції
Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.
Разом з союзниками та партнерами Швеція посилає чіткий сигнал, що демонструє спільну відданість миру та безпеці в Європі,
Зауважується, що це вже третій внесок Швеції до ініціативи PURL. З урахуванням цих 100 млн дол, Швеція надала Україні в рамках PURL фінансову підтримку на суму 435 млн дол США.
