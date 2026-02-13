Швеція надасть Україні 100 млн дол у межах PURL

Швеція внесе 100 млн дол до ініціативи «Список пріоритетних потреб України» (PURL). Разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією Швеція профінансує спільний пакет підтримки України на загальну суму 500 млн дол США.

Україна отримає на військові потреби 100 млн дол від Швеції

Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

Швеція має тверду позицію щодо солідарної підтримки України. Завдяки нашому внеску до PURL, що надасть Україні доступ до пріоритетних оборонних постачань зі США, ми вкотре демонструємо свою готовність вжити конкретних заходів для зміцнення обороноздатності України. Протиповітряна оборона та боєприпаси мають вирішальне значення для того, щоб Україна могла захиститися від постійних атак РФ, — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Поширити

Разом з союзниками та партнерами Швеція посилає чіткий сигнал, що демонструє спільну відданість миру та безпеці в Європі,