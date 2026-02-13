Швеція надасть Україні 100 млн дол у межах PURL
Швеція надасть Україні 100 млн дол у межах PURL

Уряд Швеції
Швеція
Read in English

Швеція внесе 100 млн дол до ініціативи «Список пріоритетних потреб України» (PURL). Разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією Швеція профінансує спільний пакет підтримки України на загальну суму 500 млн дол США.

Головні тези:

  • Швеція внесе 100 млн дол до ініціативи PURL для надання підтримки Україні в області оборони.
  • Ця допомога дозволить Україні отримати доступ до пріоритетних оборонних постачань зі США.
  • Швеція підсилює спільну відданість миру та безпеці в Європі, демонструючи готовність вжити конкретних заходів для зміцнення обороноздатності.

Україна отримає на військові потреби 100 млн дол від Швеції

Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

Швеція має тверду позицію щодо солідарної підтримки України. Завдяки нашому внеску до PURL, що надасть Україні доступ до пріоритетних оборонних постачань зі США, ми вкотре демонструємо свою готовність вжити конкретних заходів для зміцнення обороноздатності України. Протиповітряна оборона та боєприпаси мають вирішальне значення для того, щоб Україна могла захиститися від постійних атак РФ, — сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Разом з союзниками та партнерами Швеція посилає чіткий сигнал, що демонструє спільну відданість миру та безпеці в Європі,

Зауважується, що це вже третій внесок Швеції до ініціативи PURL. З урахуванням цих 100 млн дол, Швеція надала Україні в рамках PURL фінансову підтримку на суму 435 млн дол США.

