Швеція збільшить допомогу Україні до понад 1 млрд дол у 2026 році

Швеція у найближчі роки поступово припинить надавати допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії, натомість використавши ці кошти для збільшення підтримки України.

Швеція збільшує допомогу Україні: що відомо

Про це заявив міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

Україна є найважливішим пріоритетом зовнішньої політики та політики допомоги Швеції, тому уряд має намір збільшити допомогу Україні до щонайменше 10 мільярдів крон (1,06 мільярда доларів США — ред.) у 2026 році. Поширити

Він зазначив, що не існує «секретного друкарського верстата для банкнот» для цілей надання допомоги, додавши, що «гроші мають звідкись братися».

У шведському уряді повідомили, що ці заходи дозволять звільнити понад 2 мільярди шведських крон (понад 212,8 мільйона доларів США) протягом двох років, що можуть бути переспрямовані в Україну для використання в таких проєктах як відновлення енергетичної інфраструктури країни. Поширити

Зазначається, що з моменту приходу до влади нинішнього уряду в 2022 році Швеція вже скоротила допомогу більш ніж 10 країнам, включаючи Буркіна-Фасо і Малі.

Швеція є одним із основних донорів допомоги в галузі розвитку та гуманітарної допомоги із бюджетом 56 мільярдів крон (понад 5,9 мільярда доларів США) на рік протягом останніх трьох років.

Уряд Швеції оголосив про плани скоротити цю суму до 53 мільярдів крон на рік у період з 2026 по 2028 роки, та повідомив про перегляд пріоритетів видатків, зокрема про рішення спрямувати частину коштів на покриття витрат, пов’язаних з імміграцією, та повернення мігрантів.