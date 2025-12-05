Швеція збільшить допомогу Україні до понад 1 млрд дол у 2026 році

Швеція у найближчі роки поступово припинить надавати допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії, натомість використавши ці кошти для збільшення підтримки України.
Головні тези:
- Швеція планує припинити допомогу іншим країнам та зосередитися на підтримці України, збільшивши обсяг допомоги до 1 мільярда доларів у 2026 році.
- Україна стала ключовим пріоритетом зовнішньої політики для Швеції, її уряд планує виділити понад 10 мільярдів крон на допомогу країні.
- Шведська допомога буде направлена на проекти відновлення енергетичної інфраструктури в Україні, що сприятиме розвитку країни та підвищить енергетичну безпеку регіону.
Швеція збільшує допомогу Україні: що відомо
Про це заявив міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.
Він зазначив, що не існує «секретного друкарського верстата для банкнот» для цілей надання допомоги, додавши, що «гроші мають звідкись братися».
Зазначається, що з моменту приходу до влади нинішнього уряду в 2022 році Швеція вже скоротила допомогу більш ніж 10 країнам, включаючи Буркіна-Фасо і Малі.
Швеція є одним із основних донорів допомоги в галузі розвитку та гуманітарної допомоги із бюджетом 56 мільярдів крон (понад 5,9 мільярда доларів США) на рік протягом останніх трьох років.
Уряд Швеції оголосив про плани скоротити цю суму до 53 мільярдів крон на рік у період з 2026 по 2028 роки, та повідомив про перегляд пріоритетів видатків, зокрема про рішення спрямувати частину коштів на покриття витрат, пов’язаних з імміграцією, та повернення мігрантів.
