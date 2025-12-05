Швеция увеличит помощь Украине до более чем 1 млрд долл в 2026 году

Швеция в ближайшие годы постепенно прекратит оказывать помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, используя эти средства для увеличения поддержки Украины.
Главные тезисы
- Швеция увеличит помощь Украине до более чем 1 миллиарда долларов в 2026 году, прекратив оказывать помощь другим странам.
- Помощь Швеции будет направлена на проекты восстановления энергетической инфраструктуры в Украине, что способствует развитию страны.
- Правительство Швеции выделит более 10 миллиардов крон на помощь Украине, делая ее ключевым приоритетом внешней политики.
Швеция увеличивает помощь Украине: что известно
Об этом заявил министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.
Он отметил, что не существует «секретного печатного станка для банкнот» для целей оказания помощи, добавив, что «деньги должны откуда-то браться».
Отмечается, что с момента прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году Швеция уже сократила помощь более 10 странам, включая Буркина-Фасо и Мали.
Швеция является одним из основных доноров помощи в области развития и гуманитарной помощи с бюджетом 56 миллиардов крон (свыше 5,9 миллиарда долларов США) в год за последние три года.
Правительство Швеции объявило о планах сократить эту сумму до 53 миллиардов крон в год в период с 2026 по 2028 годы, и сообщило о пересмотре приоритетов расходов, в частности о решении направить часть средств на покрытие расходов, связанных с иммиграцией, и возвращение мигрантов.
