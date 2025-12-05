Швеция увеличит помощь Украине до более чем 1 млрд долл в 2026 году
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция увеличит помощь Украине до более чем 1 млрд долл в 2026 году

Швеция
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Швеция в ближайшие годы постепенно прекратит оказывать помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии, используя эти средства для увеличения поддержки Украины.

Главные тезисы

  • Швеция увеличит помощь Украине до более чем 1 миллиарда долларов в 2026 году, прекратив оказывать помощь другим странам.
  • Помощь Швеции будет направлена на проекты восстановления энергетической инфраструктуры в Украине, что способствует развитию страны.
  • Правительство Швеции выделит более 10 миллиардов крон на помощь Украине, делая ее ключевым приоритетом внешней политики.

Швеция увеличивает помощь Украине: что известно

Об этом заявил министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

Украина является важнейшим приоритетом внешней политики и политики помощи Швеции, поэтому правительство намерено увеличить помощь Украине до 10 миллиардов крон (1,06 миллиарда долларов США — ред.) в 2026 году.

Он отметил, что не существует «секретного печатного станка для банкнот» для целей оказания помощи, добавив, что «деньги должны откуда-то браться».

В шведском правительстве сообщили, что эти меры позволят освободить более 2 миллиардов шведских крон (свыше 212,8 миллиона долларов США) в течение двух лет, которые могут быть перенаправлены в Украину для использования в таких проектах, как восстановление энергетической инфраструктуры страны.

Отмечается, что с момента прихода к власти нынешнего правительства в 2022 году Швеция уже сократила помощь более 10 странам, включая Буркина-Фасо и Мали.

Швеция является одним из основных доноров помощи в области развития и гуманитарной помощи с бюджетом 56 миллиардов крон (свыше 5,9 миллиарда долларов США) в год за последние три года.

Правительство Швеции объявило о планах сократить эту сумму до 53 миллиардов крон в год в период с 2026 по 2028 годы, и сообщило о пересмотре приоритетов расходов, в частности о решении направить часть средств на покрытие расходов, связанных с иммиграцией, и возвращение мигрантов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция хочет продать Украине 120 современных самолетов Gripen — инсайдеры
Что известно о планах Швеции
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Швеция начнет поставку Украине истребителей Gripen — ответ Кристерссона
Офис Президента Украины
Кристерссон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Это наше море". Швеция публично бросила вызов России
Зеленский и Кристерссон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?