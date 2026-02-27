Швеція розглядає можливість розмістити ядерну зброю у країні під час війни

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не виключає можливості розміщення ядерної зброї на території країни у воєнний час.
Головні тези:
- Міністр оборони Швеції не виключає можливості розміщення ядерної зброї на території країни у воєнний період.
- Швеція виражає відкритість до розміщення ядерної зброї в разі війни для забезпечення виживання та безпеки країни.
Швеція вже не проти розміщення ядерної зброї
Йонсон, представник Поміркованої партії прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, заявив про відкритість Швеції до потенційного розміщення ядерної зброї у разі війни.
Швеція, член НАТО, має домовленість про те, що в мирний час ядерна зброя не розміщується на її території. Водночас не існує аналогічної домовленості щодо того, що відбувається у воєнний час.
Ліберальна партія, член урядової коаліції, також не хоче виключати можливість розміщення ядерної зброї на території Швеції у разі війни.
Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон оновить ядерну доктрину Франції, окресливши, що саме Париж може запропонувати союзникам, занепокоєним надійністю американської "ядерної парасольки".
