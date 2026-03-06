Трамп згоден лише на безумовну капітуляцію Ірану
Трамп згоден лише на безумовну капітуляцію Ірану

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодної угоди з Іраном чекати не варто. Він наголосив, що розглядає виключно безумовну капітуляцію Тегерану.

Головні тези:

  • Дональд Трамп налаштований лише на безумовну капітуляцію Ірану, відмовляючись від будь-яких угод.
  • Акції Ізраїлю та США проти Ірану спричинили напруження та обмін ударами між сторонами.

Трамп хоче капітуляції Ірану

Про Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

Президент США підкреслив, що не буде жодної угоди з Іраном, "окрім безумовної капітуляції".

Після цього, а також після вибору великого і прийнятного лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Пост Трампа

Дональд Трамп також дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. Президент США повідомив, що у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Зазначимо, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення американських військ. Він відкинув будь-які переговори із Вашингтоном, підкресливши, що Тегеран не просив про припинення вогню, попри удари США та Ізраїлю по всій території країни.

