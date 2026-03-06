Трамп згоден лише на безумовну капітуляцію Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодної угоди з Іраном чекати не варто. Він наголосив, що розглядає виключно безумовну капітуляцію Тегерану.
Головні тези:
- Дональд Трамп налаштований лише на безумовну капітуляцію Ірану, відмовляючись від будь-яких угод.
- Акції Ізраїлю та США проти Ірану спричинили напруження та обмін ударами між сторонами.
Трамп хоче капітуляції Ірану
Про Трамп заявив у соцмережі Truth Social.
Президент США підкреслив, що не буде жодної угоди з Іраном, "окрім безумовної капітуляції".
Дональд Трамп також дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. Президент США повідомив, що у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".
Зазначимо, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до наземного вторгнення американських військ. Він відкинув будь-які переговори із Вашингтоном, підкресливши, що Тегеран не просив про припинення вогню, попри удари США та Ізраїлю по всій території країни.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-