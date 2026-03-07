Трамп розлютився через питання про допомогу Ірану з боку Путіна
Трамп розлютився через питання про допомогу Ірану з боку Путіна

The White House
Трамп не хоче коментувати дії Путіна

Американський лідер Дональд Трамп з обуренням та люттю відреагував на питання журналістам про втручання російського диктатора Володимира Путіна у війну на Близькому Сході. Так, 6 березня стало відомо, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських сил.

Головні тези:

  • У Пентагоні стверджують, що їх не хвилює допомога Путіна Ірану.
  • Президент США демонструє ідентичний підхід.

Під час завершення круглого столу в Білому домі з питань університетського спорту президент США заявив, що готовий дати відповідь на кілька запитань.

Поспілкуватися з Дональдом Трампом дозволили кореспонденту Fox News Пітеру Дусі.

Останній поцікавився в президента США, як він ставиться до того, що Росія надає Ірану розвіддані, щоб допомогти йому завдати ударів по американських об'єктах.

Що цікаво, очільник Білого дому майже одразу перебив журналіста, не дослухавши питання.

Трамп почав жартувати, що можлива допомога Росії Ірану "легка проблема в порівнянні з тим, що ми робимо тут", маючи на увазі обговорення того, як може змінитися університетський спорт.

Ба більше, американський лідер фактично дорікнув журналісту за те, що той згадав війну проти Ірану.

Але чи можу я бути чесним? Просто... Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

ГУП

