Підрозділи ГУР та СОУ відбили наступ армії РФ на Запоріжжя — відео

Головне управління розвідки повідмоляє, що їхні підрозділи у взаємодії з Силами оборони України змогли зупинити наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.
Головні тези:
- Росіяни дедалі частіше відмовляються від штурмових дій на цій ділянці фронту.
- Спецпризначенці змогли стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах.
Новий наступ армії РФ на Запоріжжя виявився провальним
Протягом останніх 3 місяців воїни “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України міцно тримають оборону на Запорізькому напрямку.
Головна мета воєнної розвідки на цій ділянці фронта — перешкодити наступальним планам противника, а також запобігти його просування до обласного центру.
Під час активних дій спецпризначенці ГУР встигли знешкодити понад 300 російських загарбників вбитими та пораненими. Ба більше, вдалося полонити 39 солдатів РФ.
Завдяки злагодженим діям спецпідрозділів ГУР та СОУ вдалося успішно стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах, а також захистити Запоріжжя.
