Підрозділи ГУР та СОУ відбили наступ армії РФ на Запоріжжя — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Підрозділи ГУР та СОУ відбили наступ армії РФ на Запоріжжя — відео

ГУР
ГУП

Головне управління розвідки повідмоляє, що їхні підрозділи у взаємодії з Силами оборони України змогли зупинити наступ ворога на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

Головні тези:

  • Росіяни дедалі частіше відмовляються від штурмових дій на цій ділянці фронту.
  • Спецпризначенці змогли стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах.

Новий наступ армії РФ на Запоріжжя виявився провальним

Протягом останніх 3 місяців воїни “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України міцно тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Головна мета воєнної розвідки на цій ділянці фронта — перешкодити наступальним планам противника, а також запобігти його просування до обласного центру.

Під час активних дій спецпризначенці ГУР встигли знешкодити понад 300 російських загарбників вбитими та пораненими. Ба більше, вдалося полонити 39 солдатів РФ.

Точними ударами дронів та артилерії воєнні розвідники системно обмежують логістичні спроможності московитів — через брак забезпечення окупанти все частіше відмовляються від штурмових дій на напрямку.

Завдяки злагодженим діям спецпідрозділів ГУР та СОУ вдалося успішно стабілізувати оборону на вигідних для українських захисників рубежах, а також захистити Запоріжжя.

Операцію проводять підрозділи Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибірський батальйон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Вартові темряви, Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій, що входять до складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпідрозділ ГУР “Артан" наступає на Запорізькому напрямку ― відео
Артан
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані щодо нової крилатої ракети РФ
ГУР
Изделие-30
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
“Примари” ГУР уразили вертоліт, сторожовий корабель та буксир росіян у Криму — відео
ГУР
“Примари” показали, як знищували російські цілі у Криму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?