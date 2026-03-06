“Примари” ГУР уразили вертоліт, сторожовий корабель та буксир росіян у Криму — відео
“Примари” ГУР уразили вертоліт, сторожовий корабель та буксир росіян у Криму — відео

“Примари” показали, як знищували російські цілі у Криму

Головне управління розвідки МО України звітує про результати “полювань” спецпідрозділу “Примари” на російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Успішні операції були реалізовані протягом лютого 2026 року.

Головні тези:

  • Розвідники завдали удару по ворожому кораблю проєкту 16640.
  • Також росіяни не змогли вберегти свій вертоліт Ка-27.

“Примари” показали, як знищували російські цілі у Криму

Як повідомляє українська воєнна розвідка, лише протягом минулого місяці майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” здійснили серію влучих уражень по кораблях, катерах та авіаційних засобах російської армії.

Що важливо розуміти, всі ці успішні операції були реалізовані в тимчасово окупованому Криму.

Під потужні удари “Примар” ГУР цього разу потрапили:

  • сторожовий корабель проєкту 22460 “охотнік”;

  • радіолокаційна станція зі складу комплексу С-400;

  • БпЛА “форпост”;

  • морський буксир проєкту 1496М1;

  • корабель проєкту 16640;

  • десантний катер 02510 “БК-16”;

  • вертоліт Ка-27.

Окрім того, українські розвідники показали, як саме відбувалися їхні нещодавні операції. Це можна побачити у новому відео від ГУР:

Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголосили в Головному управлінні розвідки України.

