"Призраки" ГУР поразили вертолет, сторожевой корабль и буксир россиян в Крыму — видео

Главное управление разведки МО Украины отчитывается о результатах "охоты" спецподразделения "Призраки" на российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Успешные операции были реализованы в течение февраля 2026 года.

"Призраки" показали, как уничтожали российские цели в Крыму

Как сообщает украинская военная разведка, только в течение прошлого месяца мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" осуществили серию метких поражений по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии.

Что важно понимать, все эти успешные операции были реализованы во временно оккупированном Крыму.

Под мощные удары "Призраков" ГУР на этот раз попали:

сторожевой корабль проекта 22460 "охотник";

радиолокационная станция из состава комплекса С-400;

БПЛА "форпост";

морской буксир проекта 1496М1;

корабль проекта 16640;

десантный катер 02510 "БК-16";

вертолет Ка-27.

Кроме того, украинские разведчики показали, как происходили их недавние операции. Это можно увидеть в новом видео от ГУР: