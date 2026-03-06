"Призраки" ГУР поразили вертолет, сторожевой корабль и буксир россиян в Крыму — видео

Главное управление разведки МО Украины отчитывается о результатах "охоты" спецподразделения "Призраки" на российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Успешные операции были реализованы в течение февраля 2026 года.
Главные тезисы
- Разведчики нанесли удар по вражескому кораблю проекту 16640.
- Также россияне не смогли уберечь свой вертолет Ка-27.
"Призраки" показали, как уничтожали российские цели в Крыму
Как сообщает украинская военная разведка, только в течение прошлого месяца мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" осуществили серию метких поражений по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии.
Что важно понимать, все эти успешные операции были реализованы во временно оккупированном Крыму.
Под мощные удары "Призраков" ГУР на этот раз попали:
сторожевой корабль проекта 22460 "охотник";
радиолокационная станция из состава комплекса С-400;
БПЛА "форпост";
морской буксир проекта 1496М1;
корабль проекта 16640;
десантный катер 02510 "БК-16";
вертолет Ка-27.
Кроме того, украинские разведчики показали, как происходили их недавние операции. Это можно увидеть в новом видео от ГУР:
