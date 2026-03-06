"Призраки" ГУР поразили вертолет, сторожевой корабль и буксир россиян в Крыму — видео
"Призраки" ГУР поразили вертолет, сторожевой корабль и буксир россиян в Крыму — видео

"Призраки" показали, как уничтожали российские цели в Крыму
Главное управление разведки МО Украины отчитывается о результатах "охоты" спецподразделения "Призраки" на российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Успешные операции были реализованы в течение февраля 2026 года.

  • Разведчики нанесли удар по вражескому кораблю проекту 16640.
  • Также россияне не смогли уберечь свой вертолет Ка-27.

"Призраки" показали, как уничтожали российские цели в Крыму

Как сообщает украинская военная разведка, только в течение прошлого месяца мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" осуществили серию метких поражений по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии.

Что важно понимать, все эти успешные операции были реализованы во временно оккупированном Крыму.

Под мощные удары "Призраков" ГУР на этот раз попали:

  • сторожевой корабль проекта 22460 "охотник";

  • радиолокационная станция из состава комплекса С-400;

  • БПЛА "форпост";

  • морской буксир проекта 1496М1;

  • корабль проекта 16640;

  • десантный катер 02510 "БК-16";

  • вертолет Ка-27.

Кроме того, украинские разведчики показали, как происходили их недавние операции. Это можно увидеть в новом видео от ГУР:

Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отметили в Главном управлении разведки Украины.

