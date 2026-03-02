ГУР обнародовало данные о новой крылатой ракете РФ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародует интерактивную 3D-модель, основные составляющие и компоненты новой крылатой ракеты противника "Изделие-30", а также данные о 20 предприятиях, задействованных в кооперации по производству.

War&Sanctions: известные компоненты и строение новой крылатой ракеты РФ "Изделие-30"

Ракета имеет размах крыльев около 3 метров, боевую часть массой 800 кг и дальность применения не менее 1500 км. Первые случаи применения новой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

По маркировке и конструктивным признакам изделие идентифицировано как разработка ОКБ «звезда», входящая в состав корпорации «тактическое ракетное вооружение». Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями разработчика и корпорации в целом.

В частности, установленный пироклапан пневматической системы идентичен элементам ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство похоже на системы АКУ-5М, применяемые для ракет типа Х-101, Х-55, Х-555.

Изделие-30

Спутниковая навигационная система, едва ли не впервые для крылатых ракет противника, представлена сочетанием изделий двух различных российских компаний — помехоустойчивого приемника спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "комета-м12" производства "вниир-прогресс" и приемно-вычислительного блока производства "ЭВ на NAV".

Для их интеграции используется блок сопряжения производства анпп "темп-авиа", известного изготовлением полетных контроллеров для управляемых авиабомб.

Все три составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранных производителей — США, Швейцарии, КНР и Нидерландов.

Отдельный электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на русской элементной базе. Его ключевым компонентом является 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ производства компании "пкк миландр".

ГУР МО Украины продолжает системную работу по исследованию новых разработок противника и информированию мира с целью совместного противодействия угрозам.