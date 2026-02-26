ГУР обнародовало данные 10 топ-пропагандистов РФ
ГУР обнародовало данные 10 топ-пропагандистов РФ

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации в разделе "Рупоры кремля" портала War&Sanctions обнародует информацию о десяти российских публичных лицах, которые публично поддерживают вооруженную агрессию России против Украины и оправдывают оккупацию украинских территорий.

  • Опубликованы данные о десяти топ-пропагандистах, поддерживающих вооруженную агрессию РФ против Украины.
  • Среди обнародованных фигур - политологи, журналисты, писатели, активно легитимизирующие военные преступления и сотрудничающие с российским правящим режимом.

War&Sanctions: ГУР и ЦПД обнародуют данные десяти российских пропагандистов

Речь идет об артистах, журналистах, писателях и медиадеятелях, которые системно продвигают нарративы кремля, легитимизируют военные преступления и сотрудничают с правящим режимом России и оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Украины.

Среди обнародованных фигурантов:

  • Михеев Сергей Александрович — российский политолог, радио- и телеведущий, член центрального совета партии "справедливая россия". В публичных выступлениях отрицает право Украины на существование, подчеркивая, что вдоль границы из России "должна быть выжжена земля, мертвая зона", а город Сумы "должен быть стерт с лица земли";

  • Калашников Максим Александрович (Кучеренко Владимир Александрович) — журналист, писатель, продюсер YouTube-канала "Рой ТВ", член изборского клуба и автор антиукраинских книг, в частности "Независимая Украина: Крах проекта". В своих произведениях систематически призывает к ликвидации украинской независимости;

  • Антоновский Роман Юриевич — блоггер, писатель, пропагандист телеканала "царьград", автор телеграмм-канала "сыновья монархии", который продвигает концепцию "русского мира" и оправдывает аннексию украинских территорий. В книге "Альфа-самец. Мочи их, президент!" позиционирует путина как "супергероя" и "спасителя империи".

На сегодня раздел "Рупоры кремля" портала War&Sanctions содержит информацию о 176 представителях российской пропагандистской машины. Они оправдывают агрессию и военные преступления РФ, манипулируют общественно значимой информацией, распространяют дезинформацию о событиях на фронте и влияют на общественное мнение в разных регионах мира.

ГУР МО Украины и Центр противодействия дезинформации призывают государства-партнеры применить персональные санкции к представителям пропагандистского аппарата РФ, в частности ограничить въезд, заблокировать финансовые активы, прекратить медийное и коммерческое сотрудничество.

