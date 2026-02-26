ГУР оприлюднило дані 10 топпропагандистів РФ

ГУР МО України у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу War&Sanctions оприлюднює інформацію про десятьох російських публічних осіб, які публічно підтримують збройну агресію рф проти України та виправдовують окупацію українських територій.

War&Sanctions: ГУР і ЦПД оприлюднюють дані десяти російських пропагандистів

Йдеться про артистів, журналістів, письменників і медіадіячів, які системно просувають наративи кремля, легітимізують воєнні злочини та співпрацюють із правлячим режимом рф і окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях України.

Серед оприлюднених фігурантів:

Міхеєв Сєргій Олександровіч — російський політолог, радіо- і телеведучий, член центральної ради партії “справєдлівая росія”. У публічних виступах заперечує право України на існування, наголошуючи, що вздовж кордону з рф “має бути випалена земля, мертва зона”, а місто Суми “має бути стерте з лиця землі”;

Калашніков Максим Олександровіч (Кучерєнко Володимир Олександровіч) — журналіст, письменник, продюсер YouTube-каналу “Рой ТВ”, член ізборського клубу та автор антиукраїнських книг, зокрема “Независимая Украина: Крах проекта”. У своїх творах систематично закликає до ліквідації української незалежності;

Антоновскій Роман Юрієвіч — блогер, письменник, пропагандист телеканалу “царьград”, автор телеграм-каналу “сини монархії”, який просуває концепцію “русского міра” та виправдовує анексію українських територій. У книзі “Альфа-самец. Мочи их, президент!” позиціонує путіна як “супергероя” та “рятівника імперії”.

Станом на сьогодні розділ “Рупори кремля” порталу War&Sanctions містить інформацію про 176 представників російської пропагандистської машини. Вони виправдовують агресію та воєнні злочини РФ, маніпулюють суспільно значущою інформацією, поширюють дезінформацію щодо подій на фронті та впливають на громадську думку в різних регіонах світу.