ГУР оприлюднило дані щодо нової крилатої ракети РФ

ГУР МО України у розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети противника “іздєліє-30”, а також дані про 20 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва.

War&Sanctions: відомі компоненти та будова нової крилатої ракети РФ “Іздєліє-30”

Ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність застосування щонайменше 1 500 км. Перші випадки застосування нової ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифіковано як розробку ОКБ «звєзда», що входить до складу корпорації «тактичне ракетне озброєння». Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом. Поширити

Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55, Х-555.

Изделие-30

Супутникова навігаційна система, чи не вперше для крилатих ракет противника, представлена поєднанням виробів двох різних російських компаній — завадозахищеного приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою “комєта-м12” виробництва “вніір-прогрес” та приймально-обчислювального блоку виробництва “кб навіс”, створеного на базі приймача NAVIS NR9.

Для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва анпп “темп-авіа”, відомого виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

Усі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземних виробників — США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовим компонентом є 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва компанії “пкк міландр”.

ГУР МО України продовжує системну роботу з дослідження нових розробок противника та інформування світу з метою спільної протидії загрозам.