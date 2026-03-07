Подразделения ГУР и СОУ отбили наступление армии РФ на Запорожье — видео
Подразделения ГУР и СОУ отбили наступление армии РФ на Запорожье — видео

Главное управление разведки сообщает, что их подразделения во взаимодействии с Силами обороны Украины смогли остановить наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.

  • Россияне все чаще отказываются от штурмовых действий на этом участке фронта.
  • Спецназовцы смогли стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах.

Новое наступление армии РФ на Запорожье оказалось провальным

В последние 3 месяца воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины крепко держат оборону на Запорожском направлении.

Главная цель военной разведки на этом участке фронта — воспрепятствовать наступательным планам противника, а также предотвратить его продвижение в областной центр.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР успели обезвредить более 300 российских захватчиков убитыми и ранеными. Более того, удалось пленить 39 солдат РФ.

Точными ударами дронов и артиллерии военные разведчики системно ограничивают логистические способности московитов — за неимением обеспечения оккупанты все чаще отказываются от штурмовых действий на этом направлении.

Благодаря слаженным действиям спецподразделений ГУР и СОУ удалось успешно стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах, а также защитить Запорожье.

Операцию проводят подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Часовые тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий, входящие в состав "Спецподразделения МО Украины".

