Подразделения ГУР и СОУ отбили наступление армии РФ на Запорожье — видео

Главное управление разведки сообщает, что их подразделения во взаимодействии с Силами обороны Украины смогли остановить наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.
Главные тезисы
- Россияне все чаще отказываются от штурмовых действий на этом участке фронта.
- Спецназовцы смогли стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах.
Новое наступление армии РФ на Запорожье оказалось провальным
В последние 3 месяца воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины крепко держат оборону на Запорожском направлении.
Главная цель военной разведки на этом участке фронта — воспрепятствовать наступательным планам противника, а также предотвратить его продвижение в областной центр.
В ходе активных действий спецназовцы ГУР успели обезвредить более 300 российских захватчиков убитыми и ранеными. Более того, удалось пленить 39 солдат РФ.
Благодаря слаженным действиям спецподразделений ГУР и СОУ удалось успешно стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах, а также защитить Запорожье.
