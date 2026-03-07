Трамп разозлился из-за вопроса о помощи Ирану со стороны Путина
Трамп разозлился из-за вопроса о помощи Ирану со стороны Путина

Трамп не хочет комментировать действия Путина
Американский лидер Дональд Трамп с возмущением и яростью отреагировал на вопросы журналистов о вмешательстве российского диктатора Владимира Путина в войну на Ближнем Востоке. 6 марта стало известно, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских сил.

  • В Пентагоне утверждают, что их не беспокоит помощь Путина Ирану.
  • Президент США демонстрирует идентичный подход.

Трамп не хочет комментировать действия Путина

Во время завершения круглого стола в Белом доме по вопросам университетского спорта президент США заявил, что готов дать ответ на несколько вопросов.

Пообщаться с Дональдом Трампом разрешили корреспонденту Fox News Питеру Духе.

Последний поинтересовался у президента США, как он относится к тому, что Россия предоставляет Ирану разведданные, чтобы помочь ему нанести удары по американским объектам.

Что интересно, глава Белого дома почти сразу перебил журналиста, не дослушав вопроса.

Трамп начал шутить, что возможная помощь России Ирану "легкая проблема по сравнению с тем, что мы делаем здесь", подразумевая обсуждение того, как может измениться университетский спорт.

Более того, американский лидер фактически упрекнул журналиста в том, что тот вспомнил войну против Ирана.

Но могу ли я быть честным? Просто… Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

ГУР

