Пентагон не волнует, что РФ помогает Ирану атаковать войска США
Пентагон не волнует, что РФ помогает Ирану атаковать войска США

Хегсет
Источник:  CBS News

Американский лидер Дональд Трамп располагает данными о том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон это не волнует, потому что он, мол, делает свою работу.

Главные тезисы

  • Министр заявил, что важные месседжи могут быть направлены Москве как напрямую, так и через посредников.
  • Однако США не анонсировали ни одного акта мести России.

США игнорируют участие России в войне на Ближнем Востоке

По словам Хегсета, президент США прекрасно знает, кто с кем разговаривает.

Он также подчеркнул: все, чего не должно происходить, будь то публично или через неформальные каналы, будет встречать решительное противодействие.

Мы отслеживаем все и учитываем это в планах боевых действий. Мы подвергаем опасности других ребят, и это наша работа. Поэтому мы не беспокоимся об этом. Единственные, кому сейчас нужно волноваться, — это иранцы, которые думают, что они выживут.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Глава Минобороны США

Глава американского оборонного ведомства начал утверждать, что Трамп сформировал "уникальные отношения" со многими мировыми лидерами.

По мнению Хегсета, это дает президенту США возможность добиваться результатов, недоступных для других политиков.

Что также интересно, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что "честно говоря, это не имеет особого значения, поскольку президент Трамп и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим".

