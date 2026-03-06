Путин дает Ирану разведданные для ударов по силам США — инсайдеры

Как удалось узнать The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин приказал своей команде поддержать иранский режим во время войны на Ближнем Востоке. Москва уже передает Тегерану разведывательную информацию, которая может использоваться для определения целей среди американских военных в регионе.
Главные тезисы
- Россия предоставляет Ирану военные технологии, обучение и разведывательную поддержку.
- Трамп пока не спешит наказывать Путина за вмешательство в войну на стороне Ирана.
Путин все же вмешался в войну на Ближнем Востоке
Журналисты располагают явлениями американских и западных чиновников, которые говорили со СМИ на условиях анонимности.
Так, стало известно, что Кремль передает Ирану разведывательную информацию, прежде всего, речь идет о данных о расположении американских военных кораблей и самолетов в регионе.
Такая помощь от Путина существенно упрощает для Тегерана планирование процесса атак на силы США на Ближнем Востоке.
Американские чиновники прекрасно отдают себе отчет, что такая поддержка иранского режима со стороны Путина может повысить риск нападений на американские военные объекты и корабли на Ближнем Востоке.
Несмотря на это, президент США Дональд Трамп пока не спешит выступать с официальным заявлением или наказывать РФ за вмешательство в ход этой войны.
