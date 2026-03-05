Курдские вооруженные формирования начали военную операцию в Иране
Категория
Мир
Дата публикации

Курдские вооруженные формирования начали военную операцию в Иране

курды
Читати українською
Источник:  i24NEWS

Курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана и заняли позиции в приграничных районах страны.

Главные тезисы

  • Курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана, занимая позиции в приграничных районах страны.
  • Бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана, приступили к формированию оборонных линий в Южном Иране.

Военные подразделения курдов перебазировались в Иран

Чиновник Коалиции политических сил Иранского Курдистана (КПФИК) заявил, что базирующиеся в Ираке курдские вооруженные группы уже начали военное наступление против иранского режима.

По информации медиа, бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), приступили к выдвижению и размещению на боевых позициях на территории Ирана еще 2 марта.

Наземные военные перемещения действующих против Ирана курдских сил уже начались с полуночи 2 марта, — сказал чиновник i24NEWS.

По словам представителя курдских сил, иранская сторона 3 марта провела эвакуацию пограничного города Мариван. В этом районе стали формировать оборонительные линии.

В то же время подразделения PJAK заняли позиции в южных горных районах вокруг Маривана на западе Ирана.

Сообщается, что PJAK имеет две основные вооруженные структуры. Речь идет о подразделениях YRK, известных как Защитные подразделения Восточного Курдистана, а также о женских формированиех HPJ — Женские защитные силы.

Представитель курдских сил отметил, что эти подразделения создавались по модели курдских вооруженных формирований, действующих на территории Сирии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военная операция в Сирии: курды опровергли успех турецкого наступления
Военная операция в Сирии: курды опровергли успех турецкого наступления
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Курды нанесли удар по Турции из-за наступления в Сирии
Курды нанесли удар по Турции из-за наступления в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Не остановят геноцид". Курды обвинили США и Британию в предательстве
Курды считают, что западные союзники бросили их на произвол судьбы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?