Курдские вооруженные формирования начали военную операцию в Иране

Курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана и заняли позиции в приграничных районах страны.

Военные подразделения курдов перебазировались в Иран

Чиновник Коалиции политических сил Иранского Курдистана (КПФИК) заявил, что базирующиеся в Ираке курдские вооруженные группы уже начали военное наступление против иранского режима.

По информации медиа, бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), приступили к выдвижению и размещению на боевых позициях на территории Ирана еще 2 марта.

Наземные военные перемещения действующих против Ирана курдских сил уже начались с полуночи 2 марта, — сказал чиновник i24NEWS.

По словам представителя курдских сил, иранская сторона 3 марта провела эвакуацию пограничного города Мариван. В этом районе стали формировать оборонительные линии.

В то же время подразделения PJAK заняли позиции в южных горных районах вокруг Маривана на западе Ирана. Поделиться

Сообщается, что PJAK имеет две основные вооруженные структуры. Речь идет о подразделениях YRK, известных как Защитные подразделения Восточного Курдистана, а также о женских формированиех HPJ — Женские защитные силы.