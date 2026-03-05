Курдские вооруженные формирования начали военную операцию в Иране

Курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана и заняли позиции в приграничных районах страны.
Главные тезисы
- Курдские вооруженные формирования начали военную операцию на территории Ирана, занимая позиции в приграничных районах страны.
- Бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана, приступили к формированию оборонных линий в Южном Иране.
Военные подразделения курдов перебазировались в Иран
Чиновник Коалиции политических сил Иранского Курдистана (КПФИК) заявил, что базирующиеся в Ираке курдские вооруженные группы уже начали военное наступление против иранского режима.
По информации медиа, бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), приступили к выдвижению и размещению на боевых позициях на территории Ирана еще 2 марта.
Наземные военные перемещения действующих против Ирана курдских сил уже начались с полуночи 2 марта, — сказал чиновник i24NEWS.
По словам представителя курдских сил, иранская сторона 3 марта провела эвакуацию пограничного города Мариван. В этом районе стали формировать оборонительные линии.
Сообщается, что PJAK имеет две основные вооруженные структуры. Речь идет о подразделениях YRK, известных как Защитные подразделения Восточного Курдистана, а также о женских формированиех HPJ — Женские защитные силы.
Представитель курдских сил отметил, что эти подразделения создавались по модели курдских вооруженных формирований, действующих на территории Сирии.
