"Не остановят геноцид". Курды обвинили США и Британию в предательстве

Власти США и Великобритании попали под шквал критики со стороны курдских вооруженных формирований. Последние, которые долгое время были главными союзниками Запада в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ), обвинили Лондон и Вашингтон в откровенном предательстве.
Главные тезисы
- Отсутствие поддержки со стороны США приведет к тому, что правительственные войска Сирии могут начать геноцид против курдского народа.
- Курдские женщины заявили, что они будут бороться "до последней капли крови".
Курды считают, что западные союзники бросили их на произвол судьбы
Что важно понимать, курды — это древний народ, обитающий на Ближнем Востоке.
Следует обратить внимание на то, что это самый большой этнос в мире (по разным оценкам от 30 до 45 миллионов человек), не имеющий собственного государства.
Многие сотни лет курды пытаются выжить и сохранить свою идентичность, несмотря на притеснения и насильственные ассимиляции.
Сейчас они не скрывают своего возмущения на фоне стремительного наступления исламистских войск, ведь считают, что бывшие союзники, в первую очередь США и Великобритания, бросили их на произвол судьбы перед угрозой геноцида.
С заявлением по этому поводу выступила командующая полностью женским подразделением (YPJ) Несрин Абдулла.
По ее словам, призывы Запада к капитуляции равнозначны смертному приговору.
