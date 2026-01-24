"Не остановят геноцид". Курды обвинили США и Британию в предательстве

Власти США и Великобритании попали под шквал критики со стороны курдских вооруженных формирований. Последние, которые долгое время были главными союзниками Запада в борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ), обвинили Лондон и Вашингтон в откровенном предательстве.

Курды считают, что западные союзники бросили их на произвол судьбы

Что важно понимать, курды — это древний народ, обитающий на Ближнем Востоке.

Следует обратить внимание на то, что это самый большой этнос в мире (по разным оценкам от 30 до 45 миллионов человек), не имеющий собственного государства.

Многие сотни лет курды пытаются выжить и сохранить свою идентичность, несмотря на притеснения и насильственные ассимиляции.

Сейчас они не скрывают своего возмущения на фоне стремительного наступления исламистских войск, ведь считают, что бывшие союзники, в первую очередь США и Великобритания, бросили их на произвол судьбы перед угрозой геноцида.

Курды выполнили свою миссию и даже большее, уничтожив халифат и патрулируя огромную территорию на севере и востоке Сирии, держа под контролем заключенных боевиков террористической группы. Поделиться

С заявлением по этому поводу выступила командующая полностью женским подразделением (YPJ) Несрин Абдулла.

По ее словам, призывы Запада к капитуляции равнозначны смертному приговору.