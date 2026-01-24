"Не зупинять геноцид". Курди звинуватили США та Британію у зраді

Влада США та Великої Британії потрапила під шквал критики з боку курдських збройних формувань. Останні, які тривалий час були головними союзниками Заходу у боротьбі з "Ісламською державою" (ІДІЛ), звинуватили Лондон та Вашингтон у відвертій зраді.

Курди вважають, що західні союзники кинули їх напризволяще

Що важливо розуміти, курди — це древній народ, який мешкає на Близькому Сході.

Варто звернути увагу на те, що це найбільший етнос у світі (за різними оцінками від 30 до 45 мільйонів осіб), який не має власної держави.

Багато сотень років курди намагаються вижити та зберегти свою ідентичність, попри утиски та насильницькі асиміляції.

Зараз вони не приховують свого обурення на тлі стрімкого наступу ісламістських військ, адже вважають, що колишні союзники, насамперед США та Британія, кинули їх напризволяще перед загрозою геноциду.

Курди виконали свою місію і навіть більше, знищивши халіфат і патрулюючи величезну територію на півночі та сході Сирії, тримаючи під контролем ув'язнених бойовиків терористичної групи Поширити

З заявою з цього приводу виступила командувачка повністю жіночого підрозділу (YPJ) Несрін Абдулла.

За її словами, заклики Заходу до капітуляції рівнозначні смертному вироку.