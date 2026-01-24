"Не зупинять геноцид". Курди звинуватили США та Британію у зраді
Категорія
Світ
Дата публікації

"Не зупинять геноцид". Курди звинуватили США та Британію у зраді

Курди вважають, що західні союзники кинули їх напризволяще
Джерело:  The Telegraph

Влада США та Великої Британії потрапила під шквал критики з боку курдських збройних формувань. Останні, які тривалий час були головними союзниками Заходу у боротьбі з "Ісламською державою" (ІДІЛ), звинуватили Лондон та Вашингтон у відвертій зраді. 

Головні тези:

  • Відсутність підтримки з боку США призвидоить до того, що урядові війська Сирії можуть розпочати геноцид проти курдського народу.
  • Курдські жінки наголошують, що вони будуть боротися “до останньої краплі крові”.

Курди вважають, що західні союзники кинули їх напризволяще

Що важливо розуміти, курди — це древній народ, який мешкає на Близькому Сході.

Варто звернути увагу на те, що це найбільший етнос у світі (за різними оцінками від 30 до 45 мільйонів осіб), який не має власної держави.

Багато сотень років курди намагаються вижити та зберегти свою ідентичність, попри утиски та насильницькі асиміляції.

Зараз вони не приховують свого обурення на тлі стрімкого наступу ісламістських військ, адже вважають, що колишні союзники, насамперед США та Британія, кинули їх напризволяще перед загрозою геноциду.

Курди виконали свою місію і навіть більше, знищивши халіфат і патрулюючи величезну територію на півночі та сході Сирії, тримаючи під контролем ув'язнених бойовиків терористичної групи

З заявою з цього приводу виступила командувачка повністю жіночого підрозділу (YPJ) Несрін Абдулла.

За її словами, заклики Заходу до капітуляції рівнозначні смертному вироку.

Ми не отримуємо жодної підтримки від США. Кілька публічних заяв не зупинять геноцид проти нас. Вони просять нас здатися, — обурилася вона.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рік Трампа. Президент США похизувався своїми 365 "досягненнями"
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки заплатить Трамп жителям Гренландії за приєднання до США — дані інсайдерів
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США ухвалили нові санкції проти Ірану — хто у списках
U.S.Department of a Treasury
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?