"Не зупинять геноцид". Курди звинуватили США та Британію у зраді

Влада США та Великої Британії потрапила під шквал критики з боку курдських збройних формувань. Останні, які тривалий час були головними союзниками Заходу у боротьбі з "Ісламською державою" (ІДІЛ), звинуватили Лондон та Вашингтон у відвертій зраді.
Головні тези:
- Відсутність підтримки з боку США призвидоить до того, що урядові війська Сирії можуть розпочати геноцид проти курдського народу.
- Курдські жінки наголошують, що вони будуть боротися “до останньої краплі крові”.
Курди вважають, що західні союзники кинули їх напризволяще
Що важливо розуміти, курди — це древній народ, який мешкає на Близькому Сході.
Варто звернути увагу на те, що це найбільший етнос у світі (за різними оцінками від 30 до 45 мільйонів осіб), який не має власної держави.
Багато сотень років курди намагаються вижити та зберегти свою ідентичність, попри утиски та насильницькі асиміляції.
Зараз вони не приховують свого обурення на тлі стрімкого наступу ісламістських військ, адже вважають, що колишні союзники, насамперед США та Британія, кинули їх напризволяще перед загрозою геноциду.
З заявою з цього приводу виступила командувачка повністю жіночого підрозділу (YPJ) Несрін Абдулла.
За її словами, заклики Заходу до капітуляції рівнозначні смертному вироку.
