Скільки заплатить Трамп жителям Гренландії за приєднання до США — дані інсайдерів

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодив "рамки майбутньої угоди" щодо контролю над Гренландією. Також відомо, що він має намір запропонувати жителям острова гроші за згоду на приєднання до Штатів.
Головні тези:
- Трамп розглядає можливість виплати жителям Гренландії по 1 мільйону доларів кожному за їхнє приєднання до США.
- Президент США стверджує, що угода про приєднання Гренландії є найбільш довгостроковою угодою без обмежень за часом.
- Данія та влада Гренландії не погодилися на пропозицію Трампа щодо приєднання острова до Штатів, обговорюючи варіанти з мілітарною та економічною взаємодією.
Трамп може заплатити жителям Гренландії по 1 млн дол
Трамп провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Потім стало відомо про скасування мит США для низки європейських країн і нові плани стосовно Гренландії.
Зазначимо, що минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території, де вона зможе будувати військові бази.
За даними The New York Times, чиновники порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями.
Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, на який термін, він відповів:
Як відомо, Трамп після спецоперації у Венесуелі став заявляти про те, що Штатам дуже потрібна Гренландія. Острів, на його думку, оточений підводними човнами Китаю і РФ, тому Гренландія потрібна Америці з метою національної безпеки, стверджував глава Білого дому.
