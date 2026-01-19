"Тому Гренландія". Трамп поскаржився уряду Норвегії на відмову щодо Нобелівської премії миру
"Тому Гренландія". Трамп поскаржився уряду Норвегії на відмову щодо Нобелівської премії миру

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп у листі прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре пов'язав свої заяви щодо Гренландії з нібито тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Головні тези:

  • Трамп скаржиться на відмову Норвегії щодо надання Нобелівської премії миру.
  • Він пов’язав це з озброєнням своїх заяв щодо Гренландії.
  • Трамп зазіхає на Гренландію як стратегічний об’єкт для США.
  • Нобелівська премія миру присуджується Нобелівським комітетом, а не урядами країн.

Трамп зазіхає на Гренландію нібито через відмову присудити йому Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист американського лідера, який опинився у розпорядженні видання.

З огляду на те що ваша країна (Норвегія — ред.) вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн і більше, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир… хоча він завжди залишатиметься пріоритетом, але тепер я можу думати про те, що є хорошим і правильним для Сполучених Штатів Америки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, «світ не буде безпечним, доки ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією».

Лист Трампа Стьоре

Нобелівська премія миру не присуджується норвезьким урядом. Це робить незалежний Нобелівський комітет в Осло.

Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не норвезький уряд, — заявив Стьоре у заяві, надісланій Bloomberg.

У Білому домі цей лист поки не прокоментували.

