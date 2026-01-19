"Тому Гренландія". Трамп поскаржився уряду Норвегії на відмову щодо Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп у листі прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре пов'язав свої заяви щодо Гренландії з нібито тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Трамп зазіхає на Гренландію нібито через відмову присудити йому Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист американського лідера, який опинився у розпорядженні видання.

З огляду на те що ваша країна (Норвегія — ред.) вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн і більше, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир… хоча він завжди залишатиметься пріоритетом, але тепер я можу думати про те, що є хорошим і правильним для Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп Президент США

За його словами, «світ не буде безпечним, доки ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією».

Лист Трампа Стьоре

Нобелівська премія миру не присуджується норвезьким урядом. Це робить незалежний Нобелівський комітет в Осло.

Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не норвезький уряд, — заявив Стьоре у заяві, надісланій Bloomberg.

У Білому домі цей лист поки не прокоментували.