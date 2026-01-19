"Тому Гренландія". Трамп поскаржився уряду Норвегії на відмову щодо Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп у листі прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре пов'язав свої заяви щодо Гренландії з нібито тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.
Головні тези:
- Трамп скаржиться на відмову Норвегії щодо надання Нобелівської премії миру.
- Він пов’язав це з озброєнням своїх заяв щодо Гренландії.
- Трамп зазіхає на Гренландію як стратегічний об’єкт для США.
- Нобелівська премія миру присуджується Нобелівським комітетом, а не урядами країн.
Трамп зазіхає на Гренландію нібито через відмову присудити йому Нобелівську премію миру
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на лист американського лідера, який опинився у розпорядженні видання.
За його словами, «світ не буде безпечним, доки ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією».
Нобелівська премія миру не присуджується норвезьким урядом. Це робить незалежний Нобелівський комітет в Осло.
Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не норвезький уряд, — заявив Стьоре у заяві, надісланій Bloomberg.
У Білому домі цей лист поки не прокоментували.
