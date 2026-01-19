"Поэтому Гренландия". Трамп пожаловался правительству Норвегии на отказ насчет Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере связал свои заявления по поводу Гренландии с якобы тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.
Главные тезисы
- Трамп пожаловался на отказ Норвегии присудить ему Нобелевскую премию мира на фоне своих заявлений о Гренландии.
- Президент США рассматривает Гренландию как стратегически важный объект.
- Нобелевская премия мира присуждается независимым Нобелевским комитетом, а не правительствами стран.
Трамп посягает на Гренландию якобы из-за отказа присудить ему Нобелевскую премию мира
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо оказавшегося в распоряжении издания американского лидера.
По его словам, «мир не будет безопасен, пока мы не будем иметь полный и тотальный контроль над Гренландией».
Нобелевская премия мира не присуждается норвежским правительством. Это делает независимый Нобелевский комитет в Осло.
Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что хорошо известно, а именно, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не норвежское правительство, заявил Стере в заявлении, присланном Bloomberg.
В Белом доме это письмо пока не прокомментировали.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-