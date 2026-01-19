"Поэтому Гренландия". Трамп пожаловался правительству Норвегии на отказ насчет Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере связал свои заявления по поводу Гренландии с якобы тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Трамп посягает на Гренландию якобы из-за отказа присудить ему Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо оказавшегося в распоряжении издания американского лидера.

Учитывая, что ваша страна (Норвегия — ред.) решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и больше, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире… хотя он всегда будет оставаться приоритетом, но теперь я могу думать о том, что является хорошим. Дональд Трамп Президент США

По его словам, «мир не будет безопасен, пока мы не будем иметь полный и тотальный контроль над Гренландией».

Письмо Трампа Стере

Нобелевская премия мира не присуждается норвежским правительством. Это делает независимый Нобелевский комитет в Осло.

Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что хорошо известно, а именно, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не норвежское правительство, заявил Стере в заявлении, присланном Bloomberg.

В Белом доме это письмо пока не прокомментировали.