"Поэтому Гренландия". Трамп пожаловался правительству Норвегии на отказ насчет Нобелевской премии мира
Категория
Политика
Дата публикации

"Поэтому Гренландия". Трамп пожаловался правительству Норвегии на отказ насчет Нобелевской премии мира

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере связал свои заявления по поводу Гренландии с якобы тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Главные тезисы

  • Трамп пожаловался на отказ Норвегии присудить ему Нобелевскую премию мира на фоне своих заявлений о Гренландии.
  • Президент США рассматривает Гренландию как стратегически важный объект.
  • Нобелевская премия мира присуждается независимым Нобелевским комитетом, а не правительствами стран.

Трамп посягает на Гренландию якобы из-за отказа присудить ему Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо оказавшегося в распоряжении издания американского лидера.

Учитывая, что ваша страна (Норвегия — ред.) решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и больше, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире… хотя он всегда будет оставаться приоритетом, но теперь я могу думать о том, что является хорошим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, «мир не будет безопасен, пока мы не будем иметь полный и тотальный контроль над Гренландией».

Письмо Трампа Стере

Нобелевская премия мира не присуждается норвежским правительством. Это делает независимый Нобелевский комитет в Осло.

Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что хорошо известно, а именно, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не норвежское правительство, заявил Стере в заявлении, присланном Bloomberg.

В Белом доме это письмо пока не прокомментировали.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп призвал положить конец режиму аятолл в Иране
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Угрозы не повлияют на нас!". Лидеры Европы отреагировали на новые пошлины Трампа
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Пора устранить российскую угрозу от Гренландии — Трамп
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?