Пора устранить российскую угрозу от Гренландии — Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Дания не может оградить Гренландию от угрозы со стороны России.

Трамп якобы собирается устранить российскую угрозу от Гренландии

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

НАТО уже 20 лет утверждает Дании, что «вы должны убрать российскую угрозу от Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Дональд Трамп Президент США

Трамп не объяснил, как именно Россия угрожает находящейся под защитой Североатлантического альянса территории, членом которой являются США.

По словам Трампа, «теперь пришло время, и это будет сделано».

Ранее конгрессмен-республиканец в Палате представителей США Майкл Маккол сказал, что вторжение Соединенных Штатов в Гренландию привело бы к войне с НАТО и ликвидации Альянса.