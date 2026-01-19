Пора устранить российскую угрозу от Гренландии — Трамп
Пора устранить российскую угрозу от Гренландии — Трамп

Трамп
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Дания не может оградить Гренландию от угрозы со стороны России.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил обеспокоенность российской угрозой для Гренландии и заявил о необходимости устранить ее.
  • Неясно, как именно Россия угрожает Гренландии, защищаемой НАТО, и какие меры планирует принять Трамп.

Трамп якобы собирается устранить российскую угрозу от Гренландии

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

НАТО уже 20 лет утверждает Дании, что «вы должны убрать российскую угрозу от Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп не объяснил, как именно Россия угрожает находящейся под защитой Североатлантического альянса территории, членом которой являются США.

По словам Трампа, «теперь пришло время, и это будет сделано».

Ранее конгрессмен-республиканец в Палате представителей США Майкл Маккол сказал, что вторжение Соединенных Штатов в Гренландию привело бы к войне с НАТО и ликвидации Альянса.

