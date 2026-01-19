Пора устранить российскую угрозу от Гренландии — Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Дания не может оградить Гренландию от угрозы со стороны России.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил обеспокоенность российской угрозой для Гренландии и заявил о необходимости устранить ее.
- Неясно, как именно Россия угрожает Гренландии, защищаемой НАТО, и какие меры планирует принять Трамп.
Трамп якобы собирается устранить российскую угрозу от Гренландии
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп не объяснил, как именно Россия угрожает находящейся под защитой Североатлантического альянса территории, членом которой являются США.
По словам Трампа, «теперь пришло время, и это будет сделано».
Ранее конгрессмен-республиканец в Палате представителей США Майкл Маккол сказал, что вторжение Соединенных Штатов в Гренландию привело бы к войне с НАТО и ликвидации Альянса.
