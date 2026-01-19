Настав час усунути російську загрозу від Гренландії — Трамп

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Данія не може захистити Гренландію від загрози з боку Росії.

Трамп нібито збирається усунути російську загрозу від Гренландії

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

НАТО вже 20 років твердить Данії, що «ви маєте прибрати російську загрозу від Гренландії». На жаль, Данія нічого не змогла з цим вдіяти. Дональд Трамп Президент США

Трамп не пояснив, як саме Росія загрожує території, що перебуває під захистом Північноатлантичного альянсу, членом якого є США.

За словами Трампа, «тепер настав час, і це буде зроблено».

Раніше конгресмен-республіканець у Палаті представників США Майкл Маккол сказав, що вторгнення Сполучених Штатів у Гренландію призвело б до війни з НАТО та ліквідації Альянсу.