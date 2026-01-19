Настав час усунути російську загрозу від Гренландії — Трамп
Настав час усунути російську загрозу від Гренландії — Трамп

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Данія не може захистити Гренландію від загрози з боку Росії.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо російської загрози для Гренландії.
  • НАТО вже довгий час закликає Данію врегулювати ситуацію з російською загрозою, але безрезультатно.
  • Трамп не уточнив деталі щодо конкретних способів, які планує використати для усунення цієї загрози.

Трамп нібито збирається усунути російську загрозу від Гренландії

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

НАТО вже 20 років твердить Данії, що «ви маєте прибрати російську загрозу від Гренландії». На жаль, Данія нічого не змогла з цим вдіяти.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп не пояснив, як саме Росія загрожує території, що перебуває під захистом Північноатлантичного альянсу, членом якого є США.

За словами Трампа, «тепер настав час, і це буде зроблено».

Раніше конгресмен-республіканець у Палаті представників США Майкл Маккол сказав, що вторгнення Сполучених Штатів у Гренландію призвело б до війни з НАТО та ліквідації Альянсу.

