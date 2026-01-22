Сколько заплатит Трамп жителям Гренландии за присоединение к США — данные инсайдеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал "рамки предстоящего соглашения" по контролю над Гренландией. Также известно, что он намерен предложить жителям острова деньги за согласие на присоединение к Штатам.

Трамп может заплатить жителям Гренландии по 1 млн дол.

Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Затем стало известно об отмене пошлин США для ряда европейских стран и новых планах по Гренландии.

А именно Daily Mail пишет, что Трамп рассматривает возможность предложить жителям Гренландии (население 57 000 человек) по 1 миллиону долларов каждому — 750 000 фунтов стерлингов или 850 000 евро — если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам. Поделиться

Отметим, что минувшей ночью военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории, где она сможет строить военные базы.

По данным The New York Times, чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, считающимися суверенными британскими территориями.

Трамп заявил журналистам, что это "наиболее долгосрочное соглашение". Когда его спросили, на какой срок, он ответил:

Бесконечно. Нет ограничений по времени. Это соглашение навсегда. Дональд Трамп Президент США

Трамп после спецоперации в Венесуэле стал заявлять о том, что Штатам очень нужна Гренландия. Остров, по его мнению, окружен подлодками Китая и РФ, поэтому Гренландия нужна Америке в целях национальной безопасности, утверждал глава Белого дома.