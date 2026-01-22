Сколько заплатит Трамп жителям Гренландии за присоединение к США — данные инсайдеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал "рамки предстоящего соглашения" по контролю над Гренландией. Также известно, что он намерен предложить жителям острова деньги за согласие на присоединение к Штатам.
Главные тезисы
- Дональд Трамп намерен предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов за согласие на присоединение к США.
- Соглашение о присоединении Гренландии к Штатам считается самым долгосрочным без ограничений по времени.
- Дания и власти Гренландии не одобрили предложение Трампа, рассматривая варианты военного и экономического взаимодействия.
Трамп может заплатить жителям Гренландии по 1 млн дол.
Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Затем стало известно об отмене пошлин США для ряда европейских стран и новых планах по Гренландии.
Отметим, что минувшей ночью военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории, где она сможет строить военные базы.
По данным The New York Times, чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, считающимися суверенными британскими территориями.
Трамп заявил журналистам, что это "наиболее долгосрочное соглашение". Когда его спросили, на какой срок, он ответил:
Трамп после спецоперации в Венесуэле стал заявлять о том, что Штатам очень нужна Гренландия. Остров, по его мнению, окружен подлодками Китая и РФ, поэтому Гренландия нужна Америке в целях национальной безопасности, утверждал глава Белого дома.
