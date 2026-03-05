Курдські збройні формування розпочали військову операцію в Ірані

Курдські збройні формування розпочали військову операцію на території Ірану та зайняли позиції у прикордонних районах країни.
Головні тези:
- Курдські збройні формування заявили про військовий наступ на території Ірану.
- Бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану, перебазувалися та зайняли позиції в прикордонних районах країни.
- Підрозділи PJAK, включаючи Жіночі захисні сили, розпочали формування оборонних ліній, намагаючись створити аналогію з курдськими силами у Сирії.
Військові підрозділи курдів перебазувалися до Ірану
Посадовець Коаліції політичних сил Іранського Курдистану (КПФІК) заявив, що курдські збройні групи, що базуються в Іраку, вже розпочали військовий наступ проти іранського режиму.
За інформацією медіа, бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану (PJAK), розпочали висування та розміщення на бойових позиціях на території Ірану ще 2 березня.
Наземні військові переміщення курдських сил, що діють проти Ірану вже розпочалися з опівночі 2 березня, — сказав чиновник i24NEWS.
За словами представника курдських сил, іранська сторона 3 березня здійснила евакуацію прикордонного міста Маріван. У цьому районі почали формувати оборонні лінії.
Повідомляється, що PJAK має дві основні збройні структури. Йдеться про підрозділи YRK, відомі як Захисні підрозділи Східного Курдистану, а також про жіночі формування HPJ — Жіночі захисні сили.
Представник курдських сил зазначив, що ці підрозділи створювалися за моделлю курдських збройних формувань, що діють на території Сирії.
