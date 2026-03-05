Курдські збройні формування розпочали військову операцію в Ірані

Курдські збройні формування розпочали військову операцію на території Ірану та зайняли позиції у прикордонних районах країни.

Військові підрозділи курдів перебазувалися до Ірану

Посадовець Коаліції політичних сил Іранського Курдистану (КПФІК) заявив, що курдські збройні групи, що базуються в Іраку, вже розпочали військовий наступ проти іранського режиму.

За інформацією медіа, бійці, пов'язані з Партією вільного життя Курдистану (PJAK), розпочали висування та розміщення на бойових позиціях на території Ірану ще 2 березня.

Наземні військові переміщення курдських сил, що діють проти Ірану вже розпочалися з опівночі 2 березня, — сказав чиновник i24NEWS.

За словами представника курдських сил, іранська сторона 3 березня здійснила евакуацію прикордонного міста Маріван. У цьому районі почали формувати оборонні лінії.

Водночас підрозділи PJAK зайняли позиції у південних гірських районах навколо Марівана на заході Ірану.

Повідомляється, що PJAK має дві основні збройні структури. Йдеться про підрозділи YRK, відомі як Захисні підрозділи Східного Курдистану, а також про жіночі формування HPJ — Жіночі захисні сили.