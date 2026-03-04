Катар останавливает производство сжиженного природного газа после атак Ирана

Катар вынужден приостановить на несколько недель производство сжиженного природного газа. На возврат к нормальному уровню производства уйдет месяц.

Катар решил приостановить производство СПГ после иранских атак

Источники рассказали, что после остановки 4 марта основного завода Катара в Рас-Лаффане он не сможет возобновить производство СПГ как минимум в течение двух недель. Это только начальные оценки.

Собеседники Reuters уточняют, что после возобновления работы завода понадобится минимум две недели, чтобы выйти на полную мощность.

2 марта иранские дроны ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан и Умм-Саид, что привело к полной остановке производства сжиженного газа.

По данным Министерства обороны Катара, по каждому из объектов был нанесен удар одним беспилотником.

Из-за военной угрозы и риска для инфраструктуры руководство катарского энергогиганта официально объявило о приостановлении производства СПГ и всех сопутствующих продуктов.