Катар останавливает производство сжиженного природного газа после атак Ирана

Катар вынужден приостановить на несколько недель производство сжиженного природного газа. На возврат к нормальному уровню производства уйдет месяц.
Главные тезисы
- Атаки иранских дронов привели к вынужденной остановке производства сжиженного природного газа в Катаре на несколько недель.
- Работа основного завода Рас-Лаффана приостановлена, и восстановление производства потребует минимум месяца.
Катар решил приостановить производство СПГ после иранских атак
Источники рассказали, что после остановки 4 марта основного завода Катара в Рас-Лаффане он не сможет возобновить производство СПГ как минимум в течение двух недель. Это только начальные оценки.
Собеседники Reuters уточняют, что после возобновления работы завода понадобится минимум две недели, чтобы выйти на полную мощность.
2 марта иранские дроны ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан и Умм-Саид, что привело к полной остановке производства сжиженного газа.
Из-за военной угрозы и риска для инфраструктуры руководство катарского энергогиганта официально объявило о приостановлении производства СПГ и всех сопутствующих продуктов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-