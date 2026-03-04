Катар зупиняє виробництво скрапленого природного газу після атак Ірану

Катар змушений призупинити на кілька тижнів виробництво скрапленого природного газу. На повернення до нормального рівня виробництва піде місяць.

Катар вирішив призупинити виробництво СПГ після іранських атак

Джерела розповіли виданню, що після зупинки 4 березня основного заводу Катару в Рас-Лаффані він не зможе відновити виробництво СПГ щонайменше протягом двох тижнів. Це тільки початкові оцінки.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що після відновлення роботи заводу знадобиться щонайменше два тижні, щоб вийти на повну потужність.

2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан і Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу.

За даними Міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

Через військову загрозу і ризик для інфраструктури керівництво катарського енергогіганта офіційно оголосило про призупинення виробництва СПГ і всіх супутніх продуктів.