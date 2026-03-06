Путін надає Ірану розвіддані для ударів по силах США — інсайдери

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін наказав своїй команді підтримати іранський режим під час війни на Близькому Сході. Так, Москва уже передає Тегерану розвідувальну інформацію, яка може використовуватися для визначення цілей серед американських військових у регіоні.
Головні тези:
- Росія надає Ірану військові технології, навчання і розвідувальну підтримку.
- Трамп поки не поспішає карати Путіна за втручання у війну на боці Ірану.
Путін усе ж втрутився у війну на Близькому Сході
Журналісти мають у своєму розпорядженні зявив американських і західних посадовців, які говори зі ЗМІ на умовах анонімності.
Так, стало відомо, що Кремль передає Ірану розвідувальну інформацію, насамперед йдеться про дані про розташування американських військових кораблів і літаків у регіоні.
Така “допомога” від Путіна суттєво спрощує для Тегерану планування процесу атак на сили США на Близькому Сході.
Американські посадовці чудово усвідомлюють, що така підтримка іранського режиму з боку Путіна може підвищити ризик нападів на американські військові об’єкти і кораблі на Близькому Сході.
Попри це, президент США Дональд Трамп поки не поспішає виступати з офіційною заявою з цього приводу чи бодай якось карати РФ за втручання у хід цієї війни.
