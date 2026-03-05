Рютте зробив заяву щодо ракетної атаки Ірану по Туреччині
Рютте зробив заяву щодо ракетної атаки Ірану по Туреччині

Рютте
Джерело:  Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збиття балістичної ракети, що прямувала до Туреччини, за допомогою систем ППО альянсу не є негайною підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.

Головні тези:

  • Генсек НАТО підкреслив, що збиття ракети по Туреччині не є достатнім приводом для активації статті 5 про взаємну оборону.
  • НАТО підтримує дії США щодо ударів проти Ірану, оцінюючи останню як потенційну загрозу для Європи.

НАТО не застосує 5 статтю щодо Туреччини

Рютте заявив про пильність НАТО щодо цієї ситуації.

Ніхто не говорить про статтю 5. Найголовніше, що наші супротивники вчора побачили, що НАТО сильне та пильне, а від суботи навіть пильніше, якщо це можливо.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Як зазначає Reuters, стаття 5 Північноатлантичного договору НАТО визначає, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх інших.

Раніше Рютте заявив, що НАТО підтримує Сполучені Штати в їхніх ударах проти Ірану, оскільки ця країна «майже стала загрозою і для Європи».

Іранські ЗМІ в четвер, 5 березня, оприлюднили заяву Генерального штабу Збройних сил Ірану, в якій військові заперечують, що запускали ракети по Туреччині, заявивши, що Ісламська Республіка поважає суверенітет «дружньої» Туреччини.

4 березня Іранська балістична ракета, що рухалася в напрямку турецької території, була збита підрозділом ППО НАТО, який розгорнутий у Східному Середземномор'ї. Частини ракети системи ППО впали на території Туреччини. Постраждалих немає.

Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео
Іран
Іран атакував Туреччину балістикою — Анкара відповіла
Іран наважився на нову хвилю ескалації
Іранські дрони атакували аеропорт у Азербайджані — відео
дрон

