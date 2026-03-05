Рютте зробив заяву щодо ракетної атаки Ірану по Туреччині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збиття балістичної ракети, що прямувала до Туреччини, за допомогою систем ППО альянсу не є негайною підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.
Головні тези:
- Генсек НАТО підкреслив, що збиття ракети по Туреччині не є достатнім приводом для активації статті 5 про взаємну оборону.
- НАТО підтримує дії США щодо ударів проти Ірану, оцінюючи останню як потенційну загрозу для Європи.
НАТО не застосує 5 статтю щодо Туреччини
Рютте заявив про пильність НАТО щодо цієї ситуації.
Як зазначає Reuters, стаття 5 Північноатлантичного договору НАТО визначає, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх інших.
Раніше Рютте заявив, що НАТО підтримує Сполучені Штати в їхніх ударах проти Ірану, оскільки ця країна «майже стала загрозою і для Європи».
Іранські ЗМІ в четвер, 5 березня, оприлюднили заяву Генерального штабу Збройних сил Ірану, в якій військові заперечують, що запускали ракети по Туреччині, заявивши, що Ісламська Республіка поважає суверенітет «дружньої» Туреччини.
