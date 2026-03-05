Рютте зробив заяву щодо ракетної атаки Ірану по Туреччині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збиття балістичної ракети, що прямувала до Туреччини, за допомогою систем ППО альянсу не є негайною підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.

НАТО не застосує 5 статтю щодо Туреччини

Рютте заявив про пильність НАТО щодо цієї ситуації.

Ніхто не говорить про статтю 5. Найголовніше, що наші супротивники вчора побачили, що НАТО сильне та пильне, а від суботи навіть пильніше, якщо це можливо. Марк Рютте Генсек НАТО

Як зазначає Reuters, стаття 5 Північноатлантичного договору НАТО визначає, що напад на одного з членів альянсу є нападом на всіх інших.

Раніше Рютте заявив, що НАТО підтримує Сполучені Штати в їхніх ударах проти Ірану, оскільки ця країна «майже стала загрозою і для Європи».

Іранські ЗМІ в четвер, 5 березня, оприлюднили заяву Генерального штабу Збройних сил Ірану, в якій військові заперечують, що запускали ракети по Туреччині, заявивши, що Ісламська Республіка поважає суверенітет «дружньої» Туреччини.