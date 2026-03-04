Іран атакував Туреччину балістикою — Анкара відповіла
Іран атакував Туреччину балістикою — Анкара відповіла

Іран наважився на нову хвилю ескалації
Джерело:  online.ua

Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило факт збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.

Головні тези:

  • Туреччина чітко дала зрозуміти, що може семетрично відповісти на атаку Ірану.
  • Тегеран поки жодним чином не коментував цей удар.

Іран наважився на нову хвилю ескалації

Офіційна Анкара підтвердила перехоплення балістичної ракети своїми силами ППО — балістика була запущена з Ірану.

Також відомо, що ця ракета пройшла через повітряний простір Іраку та Сирії.

Фрагмент боєприпасу, що впав у районі Дьортйол провінції Хатай, ідентифіковано як частину ракети ППО, яка перехопила загрозу після її знищення в повітрі. Унаслідок інциденту загиблих чи поранених немає, — йдеться в заяві Міноборони Туреччини.

На цьому тлі офіційна Анкара звернула увагу на те, що всі необхідні кроки для захисту території та повітряного простору країни "будуть вжиті рішуче й без зволікань".

Нагадуємо, що залишаємо за собою право відповісти на будь-який ворожий акт, спрямований проти нашої країни, — публічно попередили Іран в оборонному відомстві Туреччини.

Окрім того, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана закликала всі сторони "утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні".

У цьому контексті ми продовжимо консультації з НАТО та іншими союзниками, — заявили в Анкарі.

