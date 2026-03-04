Іран атакував Туреччину балістикою — Анкара відповіла

Міністерство оборони Туреччини офіційно підтвердило факт збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.
Головні тези:
- Туреччина чітко дала зрозуміти, що може семетрично відповісти на атаку Ірану.
- Тегеран поки жодним чином не коментував цей удар.
Іран наважився на нову хвилю ескалації
Офіційна Анкара підтвердила перехоплення балістичної ракети своїми силами ППО — балістика була запущена з Ірану.
Також відомо, що ця ракета пройшла через повітряний простір Іраку та Сирії.
На цьому тлі офіційна Анкара звернула увагу на те, що всі необхідні кроки для захисту території та повітряного простору країни "будуть вжиті рішуче й без зволікань".
Окрім того, команда турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана закликала всі сторони "утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в регіоні".
