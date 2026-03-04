Росія звинуватила Україну в атаці на її танкер у Середземному морі

4 березня Міністерство транспорту РФ пачало стверджувати, що російський танкер "Арктик Метагаз" став новою мішенню для України у Середземному морі поблизу територіальних вод Мальти.
Головні тези:
- Arctic Metagaz перевозив скраплений природний газ.
- Україна не підтверджувала свою причетність до цього удару.
Росія знову бідкається через атаки на її танкери
4 березня вперше з’явилася інформація про те, що вогонь охопив танкер Arctic Metagaz під російським прапором.
Він перевозив скраплений природний газ — це сталося у Середземному морі.
На цю подію миттєво відреагувало Міністерство транспорту Росії.
У Мінтрансі РФ продовжують запевняти, що завдяки злагодженим діям мальтійських і російських рятувальних служб усіх 30 членів екіпажу — громадян Росії — вдалося врятувати.
Що цікаво, влада країни-агресорки Росії, що уже понад 12 років веде неспровоковану загарбницьку війну проти України, кваліфікує те, що сталося, "як акт міжнародного тероризму і морського піратства".
Україна свою причетність до цієї атаки поки не підтверджувала.
