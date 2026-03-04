Росія звинуватила Україну в атаці на її танкер у Середземному морі
Росія знову бідкається через атаки на її танкери
Джерело:  online.ua

4 березня Міністерство транспорту РФ пачало стверджувати, що російський танкер "Арктик Метагаз" став новою мішенню для України у Середземному морі поблизу територіальних вод Мальти. 

Головні тези:

  • Arctic Metagaz перевозив скраплений природний газ.
  • Україна не підтверджувала свою причетність до цього удару.

4 березня вперше з’явилася інформація про те, що вогонь охопив танкер Arctic Metagaz під російським прапором.

Він перевозив скраплений природний газ — це сталося у Середземному морі.

На цю подію миттєво відреагувало Міністерство транспорту Росії.

Танкер прямував із вантажем, оформленим за всіма міжнародними правилами, з порту Мурманськ. Напад на нього здійснено з узбережжя Лівії безпілотними катерами України, — йдеться в офіційній заяві ворожого відомства.

У Мінтрансі РФ продовжують запевняти, що завдяки злагодженим діям мальтійських і російських рятувальних служб усіх 30 членів екіпажу — громадян Росії — вдалося врятувати.

Що цікаво, влада країни-агресорки Росії, що уже понад 12 років веде неспровоковану загарбницьку війну проти України, кваліфікує те, що сталося, "як акт міжнародного тероризму і морського піратства".

Україна свою причетність до цієї атаки поки не підтверджувала.

