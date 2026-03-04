Россия обвинила Украину в атаке на ее танкер в Средиземном море

4 марта Министерство транспорта РФ начало утверждать, что российский танкер "Арктик Метагаз" стал новой мишенью для Украины в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты.
Главные тезисы
- Arctic Metagaz перевозил сжиженный природный газ.
- Украина не подтверждала свою причастность к этому удару.
Россия снова жалуется из-за атак на ее танкеры
4 марта впервые появилась информация о том, что огонь охватил танкер Arctic Metagaz под российским флагом.
Он перевозил сжиженный природный газ — это произошло в Средиземном море.
На это событие мгновенно отреагировало Министерство транспорта России.
В Минтрансе РФ продолжают уверять, что благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб всех 30 членов экипажа — граждан России — удалось спасти.
Что интересно, власти страны-агрессорки России, которые уже более 12 лет ведут неспровоцированную захватническую войну против Украины, квалифицируют произошедшее "как акт международного терроризма и морского пиратства".
Украина свою причастность к этой атаке пока не подтверждала.
