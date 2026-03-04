Россия обвинила Украину в атаке на ее танкер в Средиземном море
Источник:  online.ua

4 марта Министерство транспорта РФ начало утверждать, что российский танкер "Арктик Метагаз" стал новой мишенью для Украины в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты.

4 марта впервые появилась информация о том, что огонь охватил танкер Arctic Metagaz под российским флагом.

Он перевозил сжиженный природный газ — это произошло в Средиземном море.

На это событие мгновенно отреагировало Министерство транспорта России.

Танкер направлялся с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии беспилотными катерами Украины, — сказано в официальном заявлении вражеского ведомства.

В Минтрансе РФ продолжают уверять, что благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб всех 30 членов экипажа — граждан России — удалось спасти.

Что интересно, власти страны-агрессорки России, которые уже более 12 лет ведут неспровоцированную захватническую войну против Украины, квалифицируют произошедшее "как акт международного терроризма и морского пиратства".

Украина свою причастность к этой атаке пока не подтверждала.

