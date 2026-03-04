Война на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на "черное золото", что дало Кремлю шанс заработать еще больше денег на войну против Украины. Однако экспорт парализован, потому диктатор Владимир Путин не смог реализовать свой замысел.

Новый план Путина также провалился

Анонимные источники рассказали СМИ, что страна-агрессорка потеряла возможность воспользоваться резким скачком мировых цен на нефть на этой неделе.

В первую очередь это произошло из-за регулярных мощных атак Украины и неблагоприятных погодных условий — экспорт «черного золота» оказался заблокирован.

Инсайдеры обращают внимание на то, что российский нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийск приостановил загрузку нефти.

Что важно понимать, это произошло 2 марта. В это время удар украинских дронов спровоцировал пожар на топливном терминале, а также привел к повреждению десятков зданий.

Еще одной серьезной проблемой для Кремля является то, что дефицит федерального бюджета России растет из-за недополучения доходов от нефти и газа — ни для кого не секрет, что они составляют почти 25% бюджетных поступлений.