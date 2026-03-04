Путин не смог воспользоваться скачком цен на нефть
Путин не смог воспользоваться скачком цен на нефть

Источник:  Reuters

Война на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на "черное золото", что дало Кремлю шанс заработать еще больше денег на войну против Украины. Однако экспорт парализован, потому диктатор Владимир Путин не смог реализовать свой замысел.

  • Сценарий переориентации поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума маловероятен.
  • Экспортерам не удалось перенести больше нефти в балтийские порты Приморск и Усть-Луга.

Анонимные источники рассказали СМИ, что страна-агрессорка потеряла возможность воспользоваться резким скачком мировых цен на нефть на этой неделе.

В первую очередь это произошло из-за регулярных мощных атак Украины и неблагоприятных погодных условий — экспорт «черного золота» оказался заблокирован.

Инсайдеры обращают внимание на то, что российский нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийск приостановил загрузку нефти.

Что важно понимать, это произошло 2 марта. В это время удар украинских дронов спровоцировал пожар на топливном терминале, а также привел к повреждению десятков зданий.

Еще одной серьезной проблемой для Кремля является то, что дефицит федерального бюджета России растет из-за недополучения доходов от нефти и газа — ни для кого не секрет, что они составляют почти 25% бюджетных поступлений.

Более того, указано, что европейские органы власти активизировали задержание танкеров "теневого флота", которые используются для перевозки российской нефти.

