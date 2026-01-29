Доходы России от экспорта нефти рекордно упали в 2025 году

Доходы России от экспорта нефти в 2025 году упали примерно на 20% по сравнению с результатами 2024 г. на фоне снижения мировых цен на энергоносители.
Главные тезисы
- Доходы России от экспорта нефти упали на 20% в 2025 году из-за снижения мировых цен на энергоносители.
- Увеличение разрыва между ценами на нефть Brent и Urals усугубило финансовые потери России.
- Санкции и потеря рынка газа в Европе осложнили финансовое положение России, уменьшив доходы от продажи нефти.
Россия теряет доходы от продажи нефти
В ноябре разрыв между нефтью Brent, сейчас торгуемым на самом низком уровне с 2021 года, и основной российской нефтью Urals удвоился.
Этот оползень подчеркивает, как санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, подрывают доходы России от нефти.
Дефицит бюджета, безусловно, является важной темой для России сейчас, — сказал Янис Клюге, эксперт по России Немецкого института международных и дел безопасности.
По его словам, нефть уже давно составляет большую долю энергетических доходов России, чем газ, и этот разрыв увеличился из-за потери европейского газового рынка в 2022 году, что сделало доходы более зависимыми от колебаний цен на нефть.
По данным аналитиков, отклонение средней цены на нефть Urals на 10 долларов от бюджетного предположения уничтожит доходы на 1,5-1,8 трлн. рублей.
Если низкие цены на нефть и сильный рубль сохранятся, дефицит может составить около 3 трлн рублей до конца года, что составляет примерно 7,5% от доходов, которые Москва ожидает в 2026 году.
Кроме того, санкции уменьшили долю доходов от энергетики в общем бюджете с 50 процентов на пике их роста до примерно 24 процентов — самого низкого уровня, по меньшей мере, за десятилетие. Чтобы компенсировать дефицит Кремлю пришлось увеличить НДС и налоги для малого бизнеса.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-