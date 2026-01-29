Прибутки Росії від експорту нафти рекордно впали у 2025 році

Доходи Росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року на тлі зниження світових цін на енергоносії.

Росія втрачає прибутки від продажу нафти

У листопаді розрив між нафтою Brent, який зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року, та основною російською нафтою Urals подвоївся.

Знижка збільшилася до понад 24 доларів за барель, порівняно з приблизно 15 доларами за попередні два роки, показують розрахунки FT на основі даних Argus. У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи Росії від енергетики у 2025 році приблизно на п'яту частину річного доходу. Поширити

Цей зсув підкреслює, як санкції, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа, підривають доходи Росії від нафти.

Дефіцит бюджету, безумовно, є важливою темою для Росії зараз, — сказав Яніс Клюге, експерт з питань Росії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ.

За його словами, нафта вже давно становить більшу частку енергетичних доходів Росії, ніж газ, і цей розрив збільшився через втрату європейського газового ринку у 2022 році, що зробило доходи більш залежними від коливань цін на нафту.

Для деяких нещодавніх постачань до Індії ціна впала навіть до 22-25 доларів за барель, що ледве покриває беззбиткову ціну для Росії. Поширити

За даними аналітиків, відхилення середньої ціни на нафту Urals на 10 доларів від бюджетного припущення знищить доходи на 1,5-1,8 трлн рублів.

Якщо низькі ціни на нафту та сильний рубль збережуться, дефіцит може сягнути близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% від доходів, які Москва очікує у 2026 році.

Окрім того, санкції зменшили частку доходів від енергетики в загальному бюджеті з 50 відсотків на піку їхнього зростання до приблизно 24 відсотків — найнижчого рівня щонайменше за десятиліття. Щоб компенсувати дефіцит, Кремлю довелося збільшити ПДВ та податки для малого бізнесу.