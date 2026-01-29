Прибутки Росії від експорту нафти рекордно впали у 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Прибутки Росії від експорту нафти рекордно впали у 2025 році

танкер
Read in English
Джерело:  The Financial Times

Доходи Росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року на тлі зниження світових цін на енергоносії.

Головні тези:

  • Доходи Росії від експорту нафти впали на 20% у 2025 році через зниження світових цін на енергоносії.
  • Збільшення розриву між цінами на нафту Brent та Urals поглибило фінансові втрати Росії.
  • Санкції та втрата ринку газу в Європі ускладнили фінансове становище Росії.

Росія втрачає прибутки від продажу нафти

У листопаді розрив між нафтою Brent, який зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року, та основною російською нафтою Urals подвоївся.

Знижка збільшилася до понад 24 доларів за барель, порівняно з приблизно 15 доларами за попередні два роки, показують розрахунки FT на основі даних Argus. У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи Росії від енергетики у 2025 році приблизно на п'яту частину річного доходу.

Цей зсув підкреслює, як санкції, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа, підривають доходи Росії від нафти.

Дефіцит бюджету, безумовно, є важливою темою для Росії зараз, — сказав Яніс Клюге, експерт з питань Росії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ.

За його словами, нафта вже давно становить більшу частку енергетичних доходів Росії, ніж газ, і цей розрив збільшився через втрату європейського газового ринку у 2022 році, що зробило доходи більш залежними від коливань цін на нафту.

Для деяких нещодавніх постачань до Індії ціна впала навіть до 22-25 доларів за барель, що ледве покриває беззбиткову ціну для Росії.

За даними аналітиків, відхилення середньої ціни на нафту Urals на 10 доларів від бюджетного припущення знищить доходи на 1,5-1,8 трлн рублів.

Якщо низькі ціни на нафту та сильний рубль збережуться, дефіцит може сягнути близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% від доходів, які Москва очікує у 2026 році.

Окрім того, санкції зменшили частку доходів від енергетики в загальному бюджеті з 50 відсотків на піку їхнього зростання до приблизно 24 відсотків — найнижчого рівня щонайменше за десятиліття. Щоб компенсувати дефіцит, Кремлю довелося збільшити ПДВ та податки для малого бізнесу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Алмази і нафта. США запровадили нові санкції проти РФ
U.S.Department of a Treasury
Алмази
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафта і "Північний потік". ЄС розглядає 18-ий пакет санкцій проти Росії
Євросоюз
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафта падає у ціні на тлі захоплення США танкера поблизу Венесуели
нафта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?