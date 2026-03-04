Путін не зміг скористатися стрибком цін на нафту

Війна на Близькому Сході спровокувала різкий стрибок цін на “чорне золото”, що мало б стати шансом для Кремля заробити більше грошей на війну проти України. Однак експорт паралізований, тому диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свій замисел.
Головні тези:
- Сценарій переорієнтації поставок нафти через трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму малоймовірний.
- Експортерам не вдалося перенести більше нафти в балтійські порти Приморськ і Усть-Луга.
Новий план Путіна також провалився
Анонімні джереда розповіли ЗМІ, що країна-агресорка втратила можливість скористатися різким стрибком світових цін на нафту цього тижня.
Насамперед це сталося через регулярні потужні атаки України та несприятливі погодні умови — експорт “чорного золота” виявився заблокованим.
Інсайдери звертають увагу на те, що російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійськ призупинив завантаження нафти.
Що важливо розуміти, це сталося 2 березня. Саме тоді удар українських дронів спровокував пожежу на паливному терміналі, а також призвів до ушкодження десятків будівель.
Ще однією серйозною проблемою для Кремля є те, що дефіцит федерального бюджету Росії зростає через недоотримання доходів від нафти та газу — ні для кого не секрет, що вони сягають майже 25% бюджетних надходжень.
Ба більше, вказано, що європейські органи влади активізували затримання танкерів "тіньового флоту", які використовуються для перевезення російської нафти.
