Путін не зміг скористатися стрибком цін на нафту
Категорія
Економіка
Дата публікації

Read in English
Джерело:  Reuters

Війна на Близькому Сході спровокувала різкий стрибок цін на “чорне золото”, що мало б стати шансом для Кремля заробити більше грошей на війну проти України. Однак експорт паралізований, тому диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свій замисел.

Головні тези:

  • Сценарій переорієнтації поставок нафти через трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму малоймовірний.
  • Експортерам не вдалося перенести більше нафти в балтійські порти Приморськ і Усть-Луга.

Анонімні джереда розповіли ЗМІ, що країна-агресорка втратила можливість скористатися різким стрибком світових цін на нафту цього тижня.

Насамперед це сталося через регулярні потужні атаки України та несприятливі погодні умови — експорт “чорного золота” виявився заблокованим.

Інсайдери звертають увагу на те, що російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійськ призупинив завантаження нафти.

Що важливо розуміти, це сталося 2 березня. Саме тоді удар українських дронів спровокував пожежу на паливному терміналі, а також призвів до ушкодження десятків будівель.

Ще однією серйозною проблемою для Кремля є те, що дефіцит федерального бюджету Росії зростає через недоотримання доходів від нафти та газу — ні для кого не секрет, що вони сягають майже 25% бюджетних надходжень.

Ба більше, вказано, що європейські органи влади активізували затримання танкерів "тіньового флоту", які використовуються для перевезення російської нафти.

Погодні умови ускладнюють експорт російської нафти

