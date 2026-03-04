Війна на Близькому Сході спровокувала різкий стрибок цін на “чорне золото”, що мало б стати шансом для Кремля заробити більше грошей на війну проти України. Однак експорт паралізований, тому диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свій замисел.

Новий план Путіна також провалився

Анонімні джереда розповіли ЗМІ, що країна-агресорка втратила можливість скористатися різким стрибком світових цін на нафту цього тижня.

Насамперед це сталося через регулярні потужні атаки України та несприятливі погодні умови — експорт “чорного золота” виявився заблокованим.

Інсайдери звертають увагу на те, що російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійськ призупинив завантаження нафти.

Що важливо розуміти, це сталося 2 березня. Саме тоді удар українських дронів спровокував пожежу на паливному терміналі, а також призвів до ушкодження десятків будівель.

Ще однією серйозною проблемою для Кремля є те, що дефіцит федерального бюджету Росії зростає через недоотримання доходів від нафти та газу — ні для кого не секрет, що вони сягають майже 25% бюджетних надходжень.